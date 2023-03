Veja o perfume ideal para a mulher de cada signo

Astrologia ajuda a encontrar a fragrância perfeita para cada nativa do zodíaco

Encontrar o perfume ideal pode elevar a autoestima Imagem: New Africa | ShutterStock

Os primeiros perfumes do mundo surgiram há mais de 2 mil anos antes de Cristo, e desde essa época são sinônimo de riqueza e muito bom gosto. Antigamente, eram usados apenas para ocasiões especiais, como festas religiosas, casamentos e eventos fúnebres. Hoje, eles fazem parte da rotina da maioria das pessoas.

A gerente da loja de perfumes Franceses, Fragrance de L’opéra de Paris, Poliana Palhano, comenta que existem centenas de marcas de perfumes famosos mundialmente, mas os de origem francesa são os mais vendidos e cobiçados.

Fragrância para cada signo

Encontrar a fragrância ideal para cada pessoa pode ser uma tarefa muito difícil, especialmente para pessoas indecisas, devido a variedade de opções e ocasiões. Pensando nisso, com o apoio do astrólogo Ravi Vidya, Poliana Palhano lista as fragrâncias femininas que mais combinam com cada signo.

“Encontrar uma fragrância baseada em seu signo, pode ser surpreendente e bem divertido, pois o perfume tem o poder de elevar a autoestima e de refletir o estilo individual de cada mulher, e quando escolhido com base nas características de seu signo, seu poder pessoal é aumentado”, explica Ravi.

Abaixo, confira a melhor combinação para cada signo!

Áries

A mulher ariana é enérgica e independente, por isso um perfume como La vie est belle da Lancôme pode ser ideal para ela, com notas florais e frutadas.

A mulher de Touro é muito conectada com a sensualidade (Imagem: Olga Griga | ShutterStock)

Touro

A mulher taurina é sensual e aprecia a beleza, por isso um perfume como o Dior Miss Dior pode ser uma boa opção, com notas florais e levemente picantes.

Gêmeos

A mulher geminiana é indecisa, curiosa e comunicativa, por isso um perfume como Libre da Yves Saint Laurent pode ser uma escolha adequada. As notas florais, a intensidade média e a liberdade de usar em todas as estações do ano, fazem deste perfume a escolha perfeita para Gêmeos.

Câncer

A mulher canceriana é sensível e romântica, por isso um perfume como o Lancôme Idôle pode ser uma escolha perfeita. Com notas chipre e floral este perfume evidencia a qualidade das mulheres de todas as idades e gerações.

Leão

A mulher leonina é carismática e confiante, por isso um perfume como o My Way da Giorgio Armani, com notas florais e amadeiradas, pode ser uma escolha ousada e sofisticada.

Discrição é o charme da virginiana e ajuda na praticidade ao optar por novos produtos (Imagem: Olga Griga | ShutterStock)

Virgem

A mulher virginiana é organizada e prática, por isso um perfume como Olympéa da Paco Rabanne pode ser uma escolha elegante e discreta. Com notas orientais e florais, ele é perfeito para primavera e verão.

Libra

A mulher libriana é equilibrada e elegante, por isso um perfume como o L’interdit da Givenchy pode ser uma escolha refinada e clássica. Ele tem nota floral amadeirada.

Escorpião

A mulher escorpiana é intensa e misteriosa, por isso um perfume como o Chloé pode ser uma escolha sedutora e ousada, com notas orientais e florais.

Sagitário

A mulher sagitariana é aventureira e otimista, por isso um perfume como J’adore da Dior pode ser uma escolha alegre e feminina. Isso porque ele tem notas florais.

Ambição é o símbolo da capricorniana (Imagem: Olga Griga | ShutterStock)

Capricórnio

A mulher capricorniana é ambiciosa e determinada, por isso um perfume como Angel Nova Mugler da Thierry Mugler pode ser uma escolha clássica e sofisticada. Ele tem notas âmbar florais femininas.

Aquário

A mulher aquariana é independente e original, por isso um perfume como o Viktor & Rolf Flowerbomb pode ser uma escolha criativa e marcante. Isso porque ele tem notas florais e doces.

Peixes

A mulher pisciana é sonhadora e sensível, por isso um perfume como o Gucci Guilty, com notas florais e orientais, pode ser uma escolha romântica e sedutora.

Por Rodrigo Almeida