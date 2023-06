Veja o que é albinismo e os cuidados necessários com a saúde

Condição é caracterizada pela ausência total ou parcial de pigmentação na pele, cabelos e olhos

O albinismo é uma doença genética Imagem: Olena Yakobchuk | ShutterStock

O albinismo é uma condição genética rara que afeta de uma a nove pessoas a cada 100 mil nascidos vivos, independentemente de sexo, etnia ou nacionalidade. Ele é caracterizado pela ausência total ou parcial de pigmentação na pele, cabelos e olhos, o que resulta em maior sensibilidade à luz solar e outros desafios visuais. No entanto, o albinismo não é contagioso, não reduz a expectativa de vida e não está associado a qualquer deficiência intelectual.

Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo

O Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo, celebrado em 13 de junho, destaca a importância de compreender e apoiar as pessoas que vivem com essa condição genética. Além disso, busca aumentar a conscientização sobre os desafios enfrentados pelas pessoas com albinismo, como a discriminação, o estigma e a falta de acesso a cuidados de saúde adequados.

O que é albinismo?

O Dr. Amilton Macedo, especialista com mais de 25 anos de experiência em Dermatologia, Medicina Preventiva e Cosmiatria, explica que o albinismo é uma condição genética hereditária. Nessa condição, os melanócitos, células responsáveis por produzir melanina, apresentam um funcionamento anormal e são incapazes de pigmentar adequadamente a pele, pelos, cabelos e olhos.

Consequências da falta de melanina

Segundo o Dr. Amilton Macedo, a ausência da melanina define apenas o fenótipo da pessoa (a aparência) e não é um problema em si. Contudo, ela é responsável por conferir à pele e aos olhos uma proteção contra os raios de sol, deixando a pessoa albina mais vulnerável às suas consequências, como queimaduras severas, envelhecimento precoce, ceratose actínica (manchas ásperas) e câncer de pele. É por essas questões que a pessoa albina necessita de acompanhamento periódico junto a um oftalmologista e um dermatologista.

Pessoas albinas precisam redobrar os cuidados com a pele (Imagem: UfaBizPhoto | ShutterStock)

5 cuidados que o albinismo exige

Como o albinismo exige cuidados mais rigorosos a fim de que as consequências dessa baixa proteção aos raios ultravioleta não ocasionem doenças, o Dr. Amilton Macedo lista os 5 principais cuidados que recomenda aos seus pacientes:

Proteção mecânica da cabeça contra os raios solares, como chapéus, bonés, lenços e outros acessórios;

Proteção física da pele como um todo por meio de roupas compridas, tanto nos braços quanto nas pernas;

Uso diário de filtro solar de FPS 30 ou mais;

de FPS 30 ou mais; Como é necessário evitar a exposição ao sol, é importante suplementar vitamina D para promover o bom funcionamento do sistema imunológico e a saúde dos ossos;

Visita regular ao dermatologista para avaliação de condições que podem ser invisíveis a olho nu.

Por William Bispo de Jesus