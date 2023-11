Veja o que torna Galápagos um paraíso natural

Destino no Equador é muito visitado por pesquisadores e turistas que amam a natureza

As Ilhas Galápagos contribuíram muito para o estudo da natureza Imagem: Jess Kraft | Shutterstock

Um dos destinos turísticos mais desejados e impressionantes do mundo pertence ao Equador e pode ser considerado uma das maravilhas turísticas de todo o mundo. Esse local oferece praias de coral e areia de lava, oásis brancos emoldurados por manguezais, precipícios rochosos e lagoas construídas dentro de antigas crateras. Além disso, é uma área de Proteção Ambiental e muito visitada por pesquisadores e turistas que amam a natureza. Acertou quem disse Galápagos.

Com suas paisagens vulcânicas, as Ilhas Galápagos estão, sem dúvidas, entre os lugares mais bonitos do mundo e, de longe, entre os destinos mais fascinantes para um tour especial na América do Sul. Geograficamente parte do Equador e banhado pelas águas do Pacífico, o arquipélago de Darwin possui uma herança naturalista única no mundo.

Patrimônio Natural da Humanidade

A palavra-chave é ecoturismo: quase todas as Ilhas Galápagos, sem surpresa, estão incluídas no Parque Nacional, e apenas uma pequena fração do território é ocupada por assentamentos humanos. A existência do Parque Nacional remonta ao ano de 1959: alguns anos depois, em 1978, as ilhas foram declaradas Patrimônio Natural da Humanidade e, posteriormente, Reserva da Biosfera. Em 1984, foi a vez da Reserva Marinha, declarada também Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Inspiração para obra famosa

Este resumo é suficiente para entender o valor naturalista do arquipélago localizado no Equador. Entre as áreas vulcânicas mais ativas da Terra, esse grupo de ilhas impressionou Charles Darwin, como é conhecido, pela biodiversidade e pela variedade de seus habitats, graças às correntes e à distância do continente: foram as Ilhas Galápagos que inspiraram uma das obras mais famosas da história científica, o tratado “A origem das espécies”.

A fauna do local é um destaque do destino, diversificada e impressionante Imagem: FOTOGRIN | Shutterstock

Destino para quem ama a natureza

Não há dúvida: para quem ama a natureza, explorar este lugar é uma emoção muito forte. Aqueles que tiveram a sorte de visitar tal paraíso terrestre devem aproveitar e relaxar em praias maravilhosas. Nas Ilhas Galápagos, o tempo parece ter parado e, assim como no mítico Éden, você fica cara a cara com animais selvagens que são sociáveis e gentis: pode pegar um bronzeado cercado por gansos, leões marinhos, tentilhões de Galápagos, tartarugas, iguanas, flamingos e pinguins.

Se isso não for suficiente, você pode tornar a experiência ainda mais emocionante com várias outras atividades: além de passeios, você pode desfrutar de uma viagem de caiaque saindo de Tortuga Bay, de um passeio de bicicleta, fazer escalada, fazer um passeio pelas baías de bote ou uma saída para surfar.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem