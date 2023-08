Veja os 3 signos mais bagunceiros e os mais organizados do zodíaco

Astrólogo lista características típicas da personalidade de alguns nativos que afetam a forma de organização

Astrologia ajuda a compreender a personalidade dos signos na organização Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock

Se você gosta de manter a casa arrumada, e não quer dividir o teto com alguém que deixa tudo espalhado e bagunçado, a Astrologia pode te ajudar. Isso porque os astros podem interferir na questão da organização, e conhecer essa característica tão importante dos nativos pode ajudar a melhorar a convivência.

A seguir, veja quais são os signos mais bagunceiros e, para equilibrar, os mais organizados do zodíaco!

Signos mais bagunceiros

1. Sagitário

Sagitário é festeiro e não costuma ficar muito tempo em casa. Com isso, a bagunça dele não é especificamente no lar, mas na rua. Esse nativo adora viajar, se aventurar, curtir com os amigos e festejar. É um signo ligado à liberdade e à “muvuca”. É o rei da bagunça. Logo, ele está sempre preparado para sair de casa e ir para a farra.

2. Libra

Libra é um signo de Ar ligado à sociedade e os nativos costumam gostar de festas, eventos, pessoas e bagunça no armário. Os librianos adoram comprar roupas, maquiagem e tudo o que veem na sua frente. Eles são como a Barbie, amam o guarda-roupa cheio, pois precisam de várias opções na balança para se organizarem.

3. Gêmeos

Os nativos de Gêmeos são versáteis, movimentados, criativos e sempre estão precisando de mudanças. Além disso, são inconstantes e não ficam parados. Eles precisam de novidades, de amigos e da opinião dos outros para tomarem uma decisão. Dessa forma, estão sempre com a casa cheia de pessoas, conversando, se comunicando e fazendo festas, pois são ligados à expressão e a comunicação. A regência energética desses nativos também fala muito sobre a conexão com a bagunça, mas é dessa forma que os geminianos se organizam.

Virgem é um dos signos mais organizados do zodíaco (Imagem: CkyBe | Shutterstock)

Signos mais organizados

1. Virgem

A organização torna os nativos de Virgem totalmente sistemáticos. Eles organizam tudo por paleta de cores, tamanhos e ordem alfabética, e acham isso totalmente óbvio. Ser organizado é algo normal para eles. Além disso, os virginianos têm alguns “TOCs” que só eles entendem, e a bagunça é o auge do incômodo.

Por isso, eles não são acumuladores. Gostam de praticidade. Todavia, são muito bondosos. Quando recebem um presente, sempre o guardam. Além disso, a casa do virginiano parece um almoxarifado de pastas e de arquivos milimetricamente organizados. Ele sabe exatamente onde está tudo, porque as coisas estão em uma geometria sagrada de equilíbrio e perfeição da organização.

2. Câncer

Câncer adora guardar coisas. Ele tem um acervo de itens que lembra pessoas, sentimentos e emoções. Também tem apego às coisas que ele mesmo faz. Por isso, guarda tudo com carinho e amor, o que lhe deixa supermetódico e organizado. Então, se você for à casa de um canceriano, perceberá que parece um museu de tanto objeto acumulado. Todavia, é tudo bem-organizado em pastas e caixas.

3. Touro

Os taurinos são muito metódicos. Gostam de tudo em seu devido lugar e odeiam bagunça. Com isso, não guardam objetos que não vão usar; compram somente o necessário e precisam que as coisas estejam exatamente onde colocaram, pois isso faz bem para eles.

Logo, os nativos de Touro são organizados. Do jeito deles, é claro. Às vezes, por fora, podem até parecer bagunceiros, mas eles sabem exatamente onde está cada coisa. Se você tirar uma peça de roupa do lugar, passam mal e sabem que foi você que mexeu.

Por Victor Valentim

Tarólogo e astrólogo. Trabalha com Feng Shui, simpatias e encantamento. Entrega o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída.