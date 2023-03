Veja os benefícios de incluir o uso de velas aromáticas na rotina

Além de criarem um efeito especial para o ambiente, as velas ajudam no relaxamento

O aroma das velas pode promover o sono Imagem: Antonio Guillem | ShutterStock

As velas possuem muitos benefícios. O mais perceptível deles é que elas são relaxantes e calmantes para sua casa ou seu escritório. Podem ser usadas ​​como um toque de decoração em qualquer ambiente e são altamente conhecidas em cenários românticos. No entanto, esse item carrega mais que apenas beleza e sofisticação. Utilizadas há séculos, as velas têm um caráter de terapia ancestral; por isso, manter uma em casa traz vantagens para a rotina além da estética.

Atmosfera relaxante

O aroma das velas pode ajudar a criar uma atmosfera relaxante. Isso pode ser útil nos casos em que o descanso é necessário, como antes de dormir ou durante a meditação. Dessa maneira, a presença da vela no ambiente contribui para a criação de uma rotina, transmitindo calma para o dia a dia e sensação de controle das situações.

Criam uma rotina

A implementação do uso de uma vela em sua rotina diária coloca uma atividade intencional em meio aos hábitos. O ritual de acender a vela pode afastar pensamentos difusos e ser algo que auxilia a “manter os pés no chão”. Está sobrecarregado? Reserve um momento para pegar sua vela favorita, sente-se e acenda-a. O perfume o ajudará a respirar mais profundamente, relaxando o corpo e acalmando a mente para pensar com clareza. Assim, o ato de acender uma vela desacelera a mente e faz se concentrar em uma única ação, em vez de um milhão de coisas.

Promovem o sono

A princípio, acender uma vela deixa a iluminação do quarto baixa, o que pode ser bom para escutar uma música calmante, de modo a ajudar especialmente pessoas com dificuldade para dormir. O aroma das velas auxilia a promover o sono. Caso não tenha a intenção de dormir com o item aceso, o simples ato de assoprar para apagá-la permite que a mente entenda que é hora de relaxar.

A vela transmite calma (Imagem: Daria Minaeva | ShutterStock)

Elevam a criatividade

Muitas vezes, o bloqueio criativo atrasa a conclusão de alguma tarefa, que requer um pouco mais de atenção e entrega. Logo, estabelecer um ambiente diferenciado para realizar determinada atividade criativa pode difundir novas ideias. A inclusão de uma vela, além de deixar o local mais charmoso, também é um sinal de tempo. Colocar uma meta de finalizar a tarefa conforme o item vai se apagando reduz as chances de procrastinação.

Afloram a espiritualidade

Independentemente da maneira como se conecta com as energias espirituais, é um item altamente usado ​​durante a manifestação de crenças, rituais e meditação. Colocada em santuários, templos ou igrejas, a vela é amplamente usada na conexão com a fé. Há uma série de opções a serem usadas em casa para ajudar a melhorar sua prática, e a chama de uma vela acesa simboliza um estado de iluminação única para cada pessoa.

Valorizam a decoração da sua casa

Além dos benefícios práticos, as velas também podem ser usadas para um toque a mais de estilo em algum ambiente da sua casa. De designs elegantes e modernos a looks rústicos e de inspiração vintage, há uma vela para todos os estilos de decoração.