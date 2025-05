Veja os benefícios de instalar claraboias nos ambientes

Descubra como esse recurso ajuda a transformar os espaços, garantindo mais conforto térmico e economia de energia

As claraboias ajudam a trazer iluminação natural aos ambientes Imagem: Julie julie | Shutterstock

Instalar claraboias em projetos arquitetônicos tem se tornado uma escolha frequente entre quem busca ampliar a entrada de luz natural nos ambientes sem abrir mão da privacidade. Além de favorecer a iluminação e contribuir para a redução no uso de energia elétrica, esse elemento também melhora a ventilação dos espaços. “Sem contar que esteticamente deixa a edificação muito interessante”, afirma o arquiteto Raphael Wittmann, à frente do escritório Rawi Arquitetura + Design.

Todavia, a claraboia não é essencial em todos os projetos. Isso porque, conforme o profissional, nem todo imóvel necessita ou sustenta o recurso. “Quando a localização da casa já provê uma quantidade considerável de iluminação natural e tem uma grande incidência de altas temperaturas, sua inclusão torna os ambientes muito quentes ou excessivamente iluminados”, avalia.

Ainda de acordo com ele, a análise ainda leva em conta o grau de inclinação e sua possível fragilidade que pode demandar a instalação de reforços estruturais. “E, sem dúvida, esse cuidado acaba por encarecer o projeto”, considera Raphael Wittmann.

Ambientes beneficiados pela claraboia

Por ser um elemento estratégico, os locais mais indicados para receber uma claraboia são aqueles com pouca entrada de luz e ventilação, como corredores, banheiros, closets, cozinhas e pátios internos. “Espaços de circulação geralmente não possuem janelas e costumam ser mais escuros e abafados ao longo do dia. Nesse caso, ela resolve esse problema de forma eficiente”, analisa o arquiteto.

Ambientes com pé-direito alto, como salas de estar e halls, se beneficiam ainda mais do efeito de luz e sombra que a claraboia proporciona.

Tipos de claraboia

Entre as versões existentes, Raphael Wittmann elenca 3 possibilidades:

Fixas: voltadas exclusivamente para iluminação e sem aberturas;

voltadas exclusivamente para iluminação e sem aberturas; Ventiladas: com sistema de abertura que permite a circulação de ar;

com sistema de abertura que permite a circulação de ar; Tubulares: captam e distribuem a luz do sol de forma eficiente e são indicadas para espaços pequenos, como banheiros e closets.

“Além da estética diferenciada e o bem-estar dos ambientes internos, a claraboia se configura como um item a favor da sustentabilidade”, comenta Raphael Wittmann. No caso das ventiladas, há ainda a vantagem de permitir a renovação do ar, evitando o acúmulo de umidade em locais fechados.

É importante avaliar se a estrutura do telhado permite a instalação da claraboia Imagem: Fio Creative | Shutterstock

Pontos a considerar antes de instalar a claraboia

Em casos de reforma da edificação, Raphael Wittmann ressalta a importância de avaliar se a estrutura do telhado permite a instalação sem comprometer a vedação e a segurança, pois uma obra mal planejada resulta em vazamentos e problemas estruturais. “Antes da execução, verificamos pontos essenciais para trabalharmos sem preocupações”, diz. Abaixo, veja quais são:

Fechamento adequado para evitar infiltrações e goteiras em dias chuvosos;

Escolha do ângulo correto da claraboia para prover a quantidade necessária de luz e calor ao ambiente;

Manutenção periódica com a facilidade de acesso para a limpeza do vidro e a verificação das juntas para evitar o acúmulo de sujeira e danos estruturais;

Uso de materiais resistentes para assegurar a longevidade da peça;

A adição de isolamento termoacústico em regiões muito quentes ou com ruídos. “Nesses casos, podemos considerar o emprego de vidros duplos”, determina.

Atenção aos materiais

A definição dos materiais está diretamente relacionada a durabilidade e a eficiência de uma claraboia. Conforme explica o arquiteto do escritório Rawi Arquitetura, a realização deve acompanhar a norma ABNT 7199, que detalha as características dos vidros — laminado, aramado e o insulado —, e da estrutura com a utilização do alumínio e do aço.

“Em alguns casos, o policarbonato é uma resposta interessante por ser mais leve e com melhor isolamento térmico, condições que o tornam ideal para regiões com intenso calor”, observa.

Outras soluções à claraboia

Caso a colocação da claraboia não seja viável, o arquiteto recomenda outras maneiras de trazer mais luz natural: a inclusão de janelas altas e próximas ao teto; telhas translúcidas em áreas externas, como varandas ou lavanderias, e o emprego de espelhos bem-posicionados.

Por Emilie Guimarães