Veja os benefícios de tratamentos estéticos antes dos 30 anos

Para além da estética, a saúde da pele se manterá preservada com tratamentos estéticos Evgeny Atamanenko | ShutterStock

A partir dos 30 anos, a pele começa a passar por um processo natural de envelhecimento. Nessa fase, ocorrem mudanças estruturais na pele, como a diminuição da produção de colágeno e elastina, resultando em perda de elasticidade e firmeza. Além disso, a renovação celular fica mais lenta, levando ao acúmulo de células mortas e ao surgimento de rugas finas. Por esses motivos, cada vez mais, cresce a procura de procedimentos estéticos antes dos 30 anos.

O envelhecimento irá ocorrer de qualquer maneira, de acordo com o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da SBD e expert em tecnologias dermatológicas. Nesse sentido, porém, ele diz que podemos prevenir e combater os sinais da idade, como linhas de expressão e manchas, através da manutenção da saúde do tecido cutâneo.

“As intervenções preventivas orientadas por dermatologistas trazem resultados mais naturais, estruturais, funcionais e esteticamente elegantes. Além disso, as visitas constantes ao médico ajudam a prevenir doenças de pele, principalmente com o tratamento de lesões pré-cancerosas”, destaca o profissional.

Abaixo, entenda os principais motivos que fazem da prevenção a melhor estratégia para evitar o envelhecimento precoce!

Importância do uso do filtro solar

Morar em um país tropical tem suas vantagens, mas a nossa pele pode sofrer com os índices altos de radiação ultravioleta. “A proteção do filtro [solar] deve ser eficiente contra as radiações UVA e UVB; quando atingem a pele sem proteção, esses raios causam danos cumulativos que causam o fotoenvelhecimento, com aparecimento precoce de rugas, manchas e flacidez, além de lesões de pele pré-cancerosas”, explica a dermatologista Dra. Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Por isso, ainda segundo a médica, é importante utilizar filtros solares com fator de proteção de no mínimo 30. Se o produto tiver antioxidantes, isso pode ser um benefício a mais para evitar os danos que podem atingir a pele.

Além disso, a profissional também indica evitar a exposição direta ao sol depois das 10 horas da manhã até às 16 horas, “para evitar o dano oxidativo e a produção de enzimas que degradam colágeno, inflamam o tecido e podem deixar o tecido cutâneo mais suscetível a lesões e doenças”, complementa.

Os cuidados com a pele devem ser diários (Imagem: Prostock-Studio | Shutterstock)

Potencializando a produção de colágeno

É difícil olhar para uma pessoa de 25 anos e falar que ela está começando a envelhecer, pois isso só é nítido mais para frente, segundo o Dr. Renato Soriani. “Mas os estudos científicos já nos alertaram que ocorre uma queda na produção de colágeno a partir dos 25 anos de idade e, mais para frente, há uma redução do metabolismo celular”, explica.

Conforme explica o médico, o colágeno é uma proteína naturalmente presente no organismo. Por isso, “alimentar-se bem é importante, mas o estímulo para a construção do colágeno, que é ligado à firmeza e elasticidade da pele, se dá por meio de tratamentos estéticos, como lasers, ultrassons, radiofrequência e bioestimuladores injetáveis”, destaca.

Prevenção posterga intervenções mais invasivas

Quanto mais cedo você se cuidar, menor será a intervenção estética que deverá ser realizada no futuro. “No skincare, antioxidantes e ácidos renovadores podem ser usados com orientação médica. Mas o mais importante é usar diariamente o protetor solar”, comenta a Dra. Lilian Brasileiro.

Em alguns casos, a toxina botulínica pode ser indicada de maneira preventiva, segundo a médica: “como ela paralisa temporariamente os músculos, há um efeito preventivo de demarcação das rugas. Essa prevenção com o uso da toxina botulínica é mais indicada quando a paciente possui pele clara, fina, expressões faciais muito fortes e faz ‘careta’ involuntária o tempo inteiro, por exemplo”, destaca.

Dá para criar uma poupança de colágeno

A produção de colágeno é como cuidar de um pomar: você precisa oferecer nutrientes e estímulo para que ele renda bons frutos, conforme o Dr. Renato Soriani. “Essa poupança de colágeno pode ser conseguida por meio de tratamentos que têm zero tempo de recuperação, ou seja, não atrapalham as atividades diárias, não deixam a pele vermelha ou sangrando”, afirma.

Uma tecnologia importante é o ultrassom ultrafocado, que entrega pontos de coagulação térmica em uma série de linhas em duas profundidades: derme profunda e na camada muscular – SMAS (sistema músculo aponeurótico). “O aquecimento ocorre na derme e no sistema superficial do músculo aponeurótico (SMAS) através de pontos de coagulação. Esse estímulo é responsável pela maior produção natural de colágeno pelos próximos três meses”, finaliza o médico.

