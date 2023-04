Veja os benefícios do leite vegetal e como inseri-lo na rotina

Bebida é livre de colesterol e oferece diversas vantagens para a saúde e prevenção de doenças

Mesmo quem não tem nenhum tipo de restrição alimentar, ou não segue uma dieta vegana, pode experimentar e se beneficiar dos benefícios do leite vegetal para a saúde. Por ser de origem vegetal, isto é, preparada com oleaginosas, aveia, coco, arroz, entre outros ingredientes, a bebida é livre de gordura animal e ajuda a controlar os níveis de colesterol.

A nutricionista Alessandra Luglio explica que o consumo excessivo de gorduras saturadas e trans é um dos motivos para a alteração do colesterol ruim. “O colesterol é um tipo de gordura presente em alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios, além de produtos ultraprocessados como biscoitos, salgadinhos e comidas congeladas”, diz.

Opte por uma alimentação mais saudável

Entre as doenças relacionadas ao excesso de gordura no nosso organismo estão os problemas relacionados ao sistema cardiovascular, como insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão arterial, entupimento de veias e artérias e infarto.

A boa notícia é que é possível prevenir essas patologias por meio de hábitos de vida mais saudáveis e uma alimentação mais equilibrada que priorize frutas, verduras e legumes, evitando alimentos gordurosos, com excesso de sal e açúcar, além da prática de atividades físicas.

Como inserir o leite vegetal na rotina?

Para quem não gosta de grandes mudanças, o ideal é fazer substituições pontuais, como a troca do leite comum pelo vegetal. “Sem lactose ou colesterol, as bebidas vegetais trazem diversas vitaminas em sua composição. O leite de castanhas, por exemplo, é rico em ômega 9 e gorduras saudáveis que atuam diretamente na saúde do coração, cérebro e na modulação da imunidade, além de auxiliar no funcionamento do intestino, no controle do apetite e no equilíbrio dos níveis de colesterol”, explica a nutricionista.

Outras vantagens dos leites vegetais

Entre as diversas vitaminas e minerais desse tipo de alimento, estão: manganês, magnésio, zinco, selênio, fósforo, potássio e algumas das importantes vitaminas do complexo B. Pelo fato de a composição não ter nada de origem animal, o produto apresenta baixo teor de gordura saturada e tem um índice glicêmico menor, sendo indicado, inclusive, para quem deseja diminuir alguns dígitos na balança.

Como utilizar os leites vegetais

Além de adicionar o leite vegetal ao cafezinho, a bebida é também uma boa alternativa para o preparo de receitas, vitaminas e smoothies. “Enquanto o leite de vaca varia apenas em relação ao teor de gordura e à presença de lactose, a categoria dos vegetais é vasta em sabores e nutrientes para atender quem deseja ter uma alimentação mais limpa”, lembra Alessandra.

