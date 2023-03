Veja os benefícios e como preparar banhos fitoenergéticos

As ervas podem ser direcionadas a temas específicos dependendo da temperatura do banho

Banhos de ervas possuem propriedades energéticas Imagem: Ezz Mika Elya | ShutterStock

Os banhos de ervas são bem-vindos na medicina integrativa e possuem diversos benefícios para o corpo e mente. Apesar de não necessitarem de receitas médicas, o farmacêutico homeopata Jamar Tejada reforça que realizá-los com orientações de especialistas é fundamental. Segundo o profissional, é preciso ter conhecimento e experiência sobre as características e propriedades dos fitoenergéticos utilizados nos banhos e saber como combiná-los para não ter choque de propósitos.

“Os fitoenergéticos são compostos por combinações de diferentes ervas, raízes e flores, com propriedades energéticas”, diz Jamar Tejada. Fitoterápicos são medicamentos pesquisados e testados, que têm origem em plantas e ervas com utilização referenciada e autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no Brasil.

A seguir, confira as orientações do especialista para preparação de banhos fitoenergéticos.

Diferenças entre os banhos de água quente, morna e fria

Os banhos podem ser quentes, mornos ou frios. As ervas em banhos em água quente são destinadas à realização de limpeza de energias e “descarrego”. São exemplos para esses banhos a guiné, a arruda, a aroeira, o peregum, o cipó-cruz, o comigo-ninguém-pode, o eucalipto, a mamona e outras.

Quando realizados em água de temperatura mais morna são destinados para reequilibrar, restaurar e deixar fluir as energias necessárias para o bom funcionamento do corpo. Exemplos de ervas para banhos em água morna: alecrim, sálvia, hortelã, levante, manjericão, camomila, erva-doce, pitanga, calêndula etc.

Já as ervas utilizadas em banhos com água mais fria são direcionadas a temas específicos, como atração, calma, relaxamento, sedução, abertura de caminhos, prosperidade e outros. São exemplos para banhos frios: malva, maca, rosa, cravo, canela, girassol, lírio, folha de café, capim-cidreira, camomila e outras.

Cada erva possui uma propriedade específica (Imagem: Sebastian Duda | ShutterStock)

Como preparar os banhos de ervas

A água deve ser limpa ou mineral;

As ervas precisam passar por maceração, ou seja, esfregar e esmagar as folhas e raízes, para extrair o máximo de sumo;

A mistura obtida com a maceração deve, então, ser coada para ser utilizada;

Depois disso, é preciso ferver 3 litros de água com a erva. Depois, com o fogo apagado, colocar as ervas na panela e tampar por 8 minutos. Em seguida, coar a mistura, jogar o restante das ervas em uma planta ou na terra e despejar o banho do pescoço para baixo após o banho normal. Se for fazer em uma banheira, despejar o conteúdo dentro da água de imersão.

Tipos de banhos energéticos

Para saúde emocional

Erva-doce: eleva o poder de atração pessoal por meio do otimismo e da coragem que fortalecem a autoestima;

eleva o poder de atração pessoal por meio do otimismo e da coragem que fortalecem a autoestima; Canela: traz dinamismo e segurança ao coração;

traz dinamismo e segurança ao coração; Anis-estrelado: atua nas questões emocionais, no despertar e liberação de sentimentos e motivação;

atua nas questões emocionais, no despertar e liberação de sentimentos e motivação; Tomilho: desperta coragem, eleva a motivação e fortalece a força interior;

desperta coragem, eleva a motivação e fortalece a força interior; Alecrim: traz alegria, recarrega as baterias com boas energias e protege.

Para melhorar a saúde física

Para aumento da imunidade: pitangueira gera vitalidade nas células e desenvolve a imunidade;

pitangueira gera vitalidade nas células e desenvolve a imunidade; Para tratamento da tireoide: o tomilho ativa a glândula tireoide, permite sentir o gosto apurado dos alimentos.

o tomilho ativa a glândula tireoide, permite sentir o gosto apurado dos alimentos. Para alívio do estresse: alecrim, alfazema, camomila, crisântemo branco, crista-de-galo, flor de sabugueiro, folhas de pêssego, macela e melissa;

alecrim, alfazema, camomila, crisântemo branco, crista-de-galo, flor de sabugueiro, folhas de pêssego, macela e melissa; Para dormir melhor: lavanda, o ideal é tomar banho e imediatamente deitar-se na cama;

lavanda, o ideal é tomar banho e imediatamente deitar-se na cama; Para alívio das cólicas: o orégano pode ser tomado por qualquer pessoa porque traz alívio e bem-estar, mas as mulheres se beneficiam ainda mais porque o orégano ajuda com as cólicas.

Cuidados especiais

Não usar sabonetes, tomar o banho comum antes e só ao final despejar o banho de ervas.

Usar preferencialmente flores e ervas frescas, mas vale usar ingredientes secos (desidratados).

Enxugar-se o menos possível. A água das ervas deve permanecer sobre a pele após o banho.

Os banhos de ervas devem ser tomados sempre do pescoço para baixo.

Os fitoenergéticos são compostos por combinações de diferentes ervas, raízes e flores, com propriedades energéticas. A principal forma de utilização são os banhos, mas podem ser aplicados também em óleos, aromatizadores, defumadores, elixires, cremes e pomadas. “Mas ainda o banho de ervas é o mais comum, já que permite o contato da pele com as energias”, finaliza Jamar Tejada.

Por Mayra Barreto Cinel