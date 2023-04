Veja os desenhos de tatuagem que estão sempre em alta

A popularidade da tatuagem traz diversidade nos desenhos, mas alguns sempre estarão em alta

Alguns desenhos de tatuagem são mais populares Imagem: FXQuadro | ShutterStock

Cada vez mais, a tatuagem se torna popular, seja pela eternização de uma memória afetiva ou pela busca de estilo próprio. Os desenhos, por sua vez, são escolhidos com cuidado entre o cliente e o tatuador. No entanto, alguns modelos e regiões do corpo são comuns de serem solicitadas nos estúdios. Confira quais são os principais desenhos e locais mais tatuados, segundo profissionais da área.

Mais pedidas pelas mulheres

As mulheres geralmente pedem desenhos delicados e que valorizam o corpo. “Dentre elas podemos citar flores, ramos e borboletas. E sem esquecer também das escritas”, dizem os profissionais do estúdio In The Dark Tattoo e Piercing. Os tatuadores do Scorpions Tattoo acrescentam que os símbolos de infinito, laços, pássaros e filtro dos sonhos estão sempre em alta. “São desenhos mais comerciais, muito procurados”, garantem.

Locais preferidos

Segundo os profissionais do Scorpions Tattoo, as mulheres tatuam os pés, os pulsos etc. Os tatuadores ressaltam que a procura de tatuagem no braço e antebraço pelas mulheres tem crescido muito nos últimos tempos.

Tatuagens no antebraço estão cada vez mais populares (Imagem: Pixel-Shot | ShutterStock)

Mais pedidas pelos homens

Os tatuadores do Scorpions Tattoo citam os motivos orientais e o Maori como principais tatuagens masculinas. “Homens optam, na maioria das vezes, por tatuagens grandes e que demonstram força. Algumas das mais pedidas são as tatuagens orientais, tais como carpa e dragão, e fora do oriental temos também os tribais”, acrescentam os profissionais do In The Dark Tattoo e Piercing.

Locais preferidos

Os homens costumam tatuar muito a região das costas e os braços, conforme explica os tatuadores do Scorpions Tattoo.

Onde dói mais?

Os tatuadores são unânimes ao dizer que a dor varia muito de pessoa para pessoa, isto é, cada um sente a dor de forma diferente. Para alguns, pode ser quase insuportável, enquanto para outros não chega nem a doer. De qualquer forma, existem regiões que as pessoas costumam reclamar mais da dor, são elas: costela, parte interna dos braços, pescoço, pé e mão.