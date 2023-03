Veja os principais festivais de música no Brasil em 2023

Confira os locais, os valores e as atrações confirmadas para os maiores eventos

O ano dos festivais, 2023 chegou com diversas atrações nacionais e internacionais reunidas em diversas cidades brasileiras. Para todo tipo de gosto, o entretenimento está garantido, e a vontade de estar diante dos palcos esquentou ainda mais após o memorável Lollapalooza. Se você ficou na vontade de estar em um festival ou já está animado para repetir a dose, confira os próximos festivais de música!

Abril

Queremos Festival

Data: 15 de abril

Local: Marina da Glória – Rio de Janeiro (RJ)

Valor: R$ 220 a R$ 440

Atrações: Marisa Monte, Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi, Liniker, Flora Matos, Rachel Reis, Rico Dalasam, MC Poze do Rodo, Batekoo, Cymande, DJ Tamy, Yazmin Lacey e Zé Ibarra.

2000 Rock Fest

Data: 15 de abril

Local: Esplanada do Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Valor: R$ 110 a R$ 900

Atrações: CPM 22, Pitty, Charlie Brown Jr (show 30 anos), Fresno, Di Ferrero e Detonautas.

Recife Trap Festival

Datas: 21 e 22 de abril

Local: Área Externa do Centro de Convenções – Recife (PE)

Valor: R$170 a R$ 370

Atrações: L7nnon, Matuê, Filipe Ret, MC Poze do Rodo, Orochi, Xamã, TZ da Coronel, Teto, Cabelinho, Costa Gold, Hungria, Chefin, Ryan SP, Delacruz, Oruam, MC Daniel, Major RD, Bin, Maneirinho e Sidoka.

Breve Festival

Data: 22 de abril

Local: Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Valor: R$ 240 a R$ 430

Atrações: Luisa Sonza, Matuê, Péricles, Don L, Liniker, FBC & Vhoor, Dixon, Tasha e Tracie, Tiga, Anotr, Joss Stone, Alceu Valença, Alcione, Planet Hemp, Luedji Luna, Ludmilla, João Gomes, Black Alien, Giorgia Angiuli, Bala Desejo convida Gilsons, Gui Boratto, Gheist, Priscilla, Davis e João Nogueira X Pedro Pedro.

Monsters of Rock

Data: 22 de abril

Local: Allianz Parque – São Paulo (SP)

Valor: R$ 240 a R$ 2.500

Atrações: Kiss, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Saxon, Symphony X e Doro.

STL Festival

Data: 30 de abril

Local: São Thomé das Letras (MG)

Valor: R$ 180 a R$ 570

Atrações: Pitty, Criolo, Matuê, Natiruts, Filipe Ret, CPM 22, Mato Seco, Maneva.

Maio

Encontro das Tribos Circus

Data: 6 e 7 de maio de 2023

Local: Anhembi – São Paulo (SP)

Valor: R$ 380 a R$ 1.000

Atrações: Ice Cube, Wiz Khalifa, Chase Atlantic, Steel Pulse, Dezarie, Racionais MC’s, Planet Hemp, Matuê, GLoria Groove, Marcelo Falcão, Filipe Ret, Pitty, Armandinho, 3030, Hungria, Orochi, Cabelinho, Teto, Tasha & Tracie, Cidade Verde, Mato Seco e convidados, Lourena, Shaodree.

Nômade Festival

Data: 20 e 21 de maio

Local: Parque Villa Lobos – São Paulo (SP)

Valor: R$ 120 a R$ 380

Atrações: Alcione, BaianaSystem, Nando Reis, Criolo, Seu Jorge, Liniker, Luedji Luna, Karol Conká, MC Tha, Chico César & Geraldo Azevedo, Tasha e Tracie.

Coolritiba

Data: 20 de maio

Local: Parque das Pedreiras – Curitiba (PR)

Valor: R$ 300 a R$ 900

Atrações: Marisa Monte, Gilberto Gil, Sandy, Mano Brown, L7nnon, Matuê, Illusionize, Kvsh, Lagum, Teto,

Alceu Valença, Liniker, Fresno, Ownboss, Tuyo, Agnes Nunes, Curol, Inndrive, Olivia, Morenno, Mitay

Thibes & P.A feat Ma Malczewski, Tangerim, Titcho Looper.

Mita

Data: 27 e 28 de maio

Local: Jockey Club – Rio de Janeiro (RJ)

Valor: R$ 475 a R$ 1.210

Atrações: Lana del Rey, Flume, Florence + The Machine, Haim, The Mars Volta, NX Zero, Scracho convida Baia, Sabrina Carpenter, Jorge Ben Jor, BadBadNotGood convida Arthur Verocai, Jehnny Beth, Planet Hemp convida Tropkillaz, Gilsons, Larinhx convida MC Carol, Slipmamy & Ebony, Carol Biazin, Jean Tassy & Yago Oproprio.

Junho

Festival João Rock

Data: 3 de junho

Local: Parque Permanente de Exposições – Ribeirão Preto (SP)

Valor: R$ 230 a R$ 1.100

Atrações: Capital Inicial, Mutantes, Zé Ramalho, Alceu Valença e Gilberto Gil, Baiana System, Pitty, Manu Gavassi canta Fruto Proibido e Ana Carolina canta Cássia Eller, Filipe Ret e L7nnon + convidados, Emicida + convidados, CPM 22, Gilsons, Ira! e Planet Hemp, Tom Zé, Borges, Major RD, Hyperanhas, Tasha & Tracie e Don L, Flora Matos, Majur e Marina Sena.

Mita

Datas: 03 e 04 de junho

Local: Novo Anhangabaú – São Paulo (SP)

Valor: R$ 475 a R$ 1.210

Atrações: Lana del Rey, Flume, Florence + The Machine, Haim, The Mars Volta, Capital Inicial, NX Zero, Sabrina Carpenter, Natiruts, Badbadnotgood, Jehnny Beth, Duda Beat, Djonga convida BK, Àvuà & Rodrigo Alarcon, Don L convida Tasha & Tracie e Far from Alaska convida Supercombo.

Turá

Data: 24 e 25 de junho

Local: Parque Ibirapuera – São Paulo (SP)

Valor: R$ 210 a R$ 360

Atrações: Jorge Benjor, Margareth Menezes convida Sandra de Sá, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil & Família, Pitty, Joelma convida Mariana Aydar, Delacruz convida BK’ e Luccas Carlos, Tuyo, Lucas Mamede e MC Hariel.

Julho

Villa Mix

Data: 1 e 2 julho

Local: Estádio Serra Dourada – Goiânia (GO)

Valor: a confirmar.

Atrações: a confirmar.

Agosto

Sarará

Data: 26 de agosto

Local: Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Valor: R$ 120 a R$ 400

Atrações: Marisa Monte, Rubel, Timbalada, Fat Family, Rico Dalasam, Kayblack, LEALL e Urias.

Setembro

The Town Festival

Datas: 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro

Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Valor: R$ 385 a R$ 770

Atrações: Bruno Mars, Post Malone, Maroon 5, Jão, Luisa Sonza, Alok, Criolo, Iza, Racionais MC’s e Ludmilla.

Outubro

Tomorrowland Brasil

Datas: 12, 13 e 14 de outubro

Local: Arena Maeda – Itu (SP)

Valor: R$ 520 a R$ 1.050

Atrações: Steve Aoki, Tiësto, Martin Garrix, Steve Angello, Dimitri Vegas & Like Mike, Nervo, Acraze, Afrojack, Aline Rocha, Alok, Amber Broos, Anamē, Andromedik, Aura Vortex, B Jones, Bakermat, Bassjackers, Blastoyz, Brennan Heart, Brina Knauss, Bruno Be, Bruno Martini, Carola, Cat Dealers, Chapeleiro, Chemical Surf, Coone, Da Tweekaz, Dino Lenny, DJ Glen, DJ Marky, Don Diablo, Doozie, Dubdogz, Fancy Inc, Fernanda Pistelli, Freedom Fighters, Gui Boratto, Inndrive, Jessica Audiffred, John Newman, Jørd, Liquid Soul, Lost Frequencies, Malifoo, Mandy, Mattn, Nervo, Netsky, Nghtmre, Öwnboss, Paul Kalkbrenner, Pontifexx, Pretty Pink, Scorz, Sebastian Ingrosso, Sevenn, Sub Zero Project, Sunnery James & Ryan Marciano, Vinne, Yves V e Zac.

Novembro

Rock the Mountain

Datas: 4 e 5 e 11 e 12 de novembro

Local: Itaipava, Petrópolis – Rio de Janeiro (RJ)

Valor: R$ 164 a R$ 464

Atrações: Maria Bethânia, Marisa Monte, Iza, Pitty, Margareth Menezes, Alcione, Daniela Mercury, Majur, Paula Toller, Marina Sena, Maria Rita, Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Dona Onete, Jup do Bairro, Katu Mirim, Negra Li, Sandra de Sá, Karol Conká & MC Carol, Rachel Reis, Tati Quebra Barraco + Valesca Popozuda, Illy, Preta Gil, Clarice Falcão, Tuyo, Luísa e os Alquimistas, Bixarte, Carol Biazin, Ana Frango Elétrico, Ebony, Abronca, Alulu Paranhos, Rafa Pinta, Clara X Sofia, Amabbi, Samba Que Elas Querem, Só Damas e outras.

Afropunk Bahia

Datas: 18 e 19 de novembro

Local: Parque de Exposições – Salvador (BA)

Valor: R$ 90 a R$ 720

Atrações: Ludmilla, A Dama, MC Carol, Baco Exu do Blues, Margareth Menezes e Banda Didá, Emicida, Àttooxxá, Karol Conká, Mart’Nália, Larissa Luz, Nelson Rufino, Young Piva, Rayssa Dias, Ministereo Público, N.I.N.A, Dawer x Damper, DJ Tamy, Black Pantera, Baille Favellê, Nic Dias, Liniker, Yan Cloud, Paulilo Paredão, Psirico e Masego.

Dezembro

Primavera Sound

Datas: 2 e 3 de dezembro

Local: Autódromo de Interlagos – São Paulo (SP)

Valor: a confirmar

Atrações: a confirmar.