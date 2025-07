Veja os sintomas da queimadura causada pelo frio

O frio também é responsável por lesões na pele e tecidos subjacentes em temperaturas próximas a 0 °C

O frio pode causar queimaduras na pele Imagem: Leszek Glasner | Shutterstock

Não é somente o sol escaldante que pode causar queimaduras. O frio também é responsável por lesões na pele e tecidos subjacentes em temperaturas próximas a 0 °C. O fenômeno de congelamento, também conhecido como “frostbite”, ocorre quando cristais de gelo se formam na pele e nos tecidos, danificando-os.

Qualquer pessoa pode ser vítima das lesões, porém, peles sensíveis como as de idosos e crianças, além de pessoas com problemas de pele já existentes, são mais sujeitas a complicações. As áreas com maior sensibilidade são: dedos das mãos e dos pés, orelhas, bochechas, nariz e queixo ou regiões periféricas do corpo com menor fluxo sanguíneo.

Sintomas da queimadura causada pelo frio

Conforme a dermatologista Paula Sian, as pessoas devem estar atentas aos principais sintomas como:

Dor;

Dormência;

Formigamento;

Pele pálida ou avermelhada inicialmente.

“Essas sensações podem ser tratadas com o reaquecimento da área de forma gradual com água morna, porém, em sintomas mais agressivos, o indicado é procurar atendimento médico imediatamente, para evitar lesões irreversíveis”, explica a médica.

Os sintomas mais graves incluem inchaço, bolhas, descoloração da pele (branca, azulada ou avermelhada), endurecimento da pele, sensação de picada e, em casos avançados, perda de sensibilidade e danos aos tecidos mais profundos.

Vermelhidão e coceira na pele estão entre os sintomas comuns da forma leve de congelamento Imagem: Kmpzzz | Shutterstock

Estágios de congelamento

Assim como as queimaduras causadas pelo sol, existem três estágios para o congelamento. São eles:

Frostnip: forma leve, com dormência, vermelhidão e coceira na pele , que melhora com o reaquecimento;

forma leve, com dormência, , que melhora com o reaquecimento; Queimadura por congelamento superficial: pele pálida, dura e com formigamento, podendo evoluir para bolhas;

pele pálida, dura e com formigamento, podendo evoluir para bolhas; Queimadura por congelamento profundo: danos aos tecidos mais profundos, incluindo músculos e ossos, com risco de perda de sensibilidade, necrose e infecção.

Prevenindo a queimadura causada pelo frio

Os métodos de prevenção da queimadura causada pelo frio são simples e incluem uso de roupas adequadas, evitar contato prolongado ao vento e frio, intensificar a hidratação para manter a circulação sanguínea equilibrada e evitar consumo de cigarro e bebidas alcoólicas em excesso em dias muito frio, pois prejudicam a circulação sanguínea e facilitam o resfriamento das áreas.

