Veja por que é importante promover o bem-estar nas empresas

Organizações que incentivam a qualidade de vida dos colaboradores têm resultados melhores e mais produtivos

Funcionários felizes têm maior produtividade e envolvimento com a empresa Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

Sentir-se bem é essencial para a nossa saúde – emocional, física e espiritual – e, ao longo dos últimos anos em minha vida profissional (e também pessoal), venho tendo cada vez mais clareza de que a grande maioria das pessoas está nesta busca constante para alcançar mais qualidade de vida e bem-estar.

Para as novas gerações (e para as antigas que vivem neste novo mundo), sucesso não é mais apenas ter uma carreira próspera, mas principalmente ser capaz de desfrutar das suas conquistas com um estilo de vida que dê espaço para o autocuidado, o tempo com a família e os amigos, a prática de atividades e hobbies que nos desenvolvam como indivíduos para além do aspecto profissional em harmonia com o trabalho.

Atuação do trabalho no bem-estar dos funcionários

Para as empresas, o caminho para viabilizar a jornada individual de bem-estar de cada colaborador é oferecer autonomia e flexibilidade. Esse é o incentivo de que as pessoas precisam para poderem seguir as receitas comprovadas de bem-estar: práticas de atividade física, cuidados com a saúde emocional, boa nutrição e bom sono.

Vários estudos, em diversos campos do conhecimento, já mostraram como o trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas. Por isso, cada vez mais, organizações e projetos sociais têm se engajado em promover ações para enfatizar a importância da qualidade de vida e da saúde integral.

Colaboradores acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o salário (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

Por que se preocupar com a promoção de bem-estar?

Um estudo do global “ROI do Bem-Estar”, divulgado no mês passado, revelou que companhias que mensuram o impacto dos seus programas de bem-estar descobriram que eles são muito ou extremamente importantes para aquisição (78%), satisfação (88%) e retenção de talentos (79%).

O “Panorama do bem-estar corporativo 2022” também demonstra que a perspectiva de bem-estar no trabalho é um fator preponderante nas decisões que os colaboradores tomam em relação à carreira. Para 83%, o bem-estar é tão importante quanto o salário, e 77% dos entrevistados pensariam em deixar uma empresa que não prioriza o bem-estar.

Maneiras de aplicar programas de bem-estar nas organizações

O estímulo e o acesso a programas de saúde emocional, como de benefícios à prática esportiva e flexibilidade no trabalho, são opções de fácil implementação para empresas dos mais variados portes e segmentos. Promover palestras, workshops, competições internas etc., também ajuda não só na conscientização, como no estímulo a tais atividades.

Empresas que priorizam a saúde e a felicidade dos colaboradores permitem que eles tenham o engajamento para se envolverem profundamente em suas atividades e entregarem melhores resultados, além de terem uma melhora significativa na saúde e em suas vidas de forma geral.

Por Renato Basso

Vice-presidente de Pessoas do Gympass no Brasil, plataforma corporativa de bem-estar.