Veja por que o cachorro da raça beagle é especial

Ele é um excelente companheiro para pessoas de todas as idades e se adapta bem a diferentes ambientes familiares

Os beagles são cachorros conhecidos por sua personalidade animada e sociável Imagem: New Africa | Shutterstock

O beagle é uma raça de cachorro encantadora e cheia de personalidade. Originário da Inglaterra, ele foi criado para caçar lebres. Sua notável habilidade de farejar e seguir trilhas fez dele um excelente cão de caça. No entanto, hoje em dia, é um ótimo animal de estimação devido à sua natureza amigável e adaptável.

Características físicas

Os beagles são considerados cães de porte médio e têm uma aparência atlética. Suas orelhas são longas, macias e caídas, chegando quase até o nível do focinho. A pelagem é curta, densa e resistente às intempéries. Quanto às cores, eles podem apresentar uma ampla variedade, incluindo tricolor (preto, castanho e branco), bicolor (castanho e branco) e, até mesmo, unicolor (branco).

Uma das características mais marcantes dos beagles é seu incrível sentido de olfato. Eles possuem uma habilidade única de seguir rastros. Isso pode ser tanto uma vantagem quanto um desafio para os tutores, pois eles têm uma tendência a seguir o nariz e podem se distrair facilmente por cheiros interessantes durante um passeio.

Um pouco de sua personalidade

Esses cachorros são conhecidos por sua personalidade animada e sociável. São extrovertidos, cheios de energia e entusiasmo, inteligentes, curiosos e com uma vontade inesgotável de explorar o mundo ao seu redor.

Por ser uma raça criada originalmente para viver em matilhas, o beagle geralmente se dá bem com outros cães e animais de estimação. Inclusive, é amigável e afetuoso, o que o torna um ótimo companheiro para famílias com crianças.

No entanto, esses cachorros podem ser teimosos em certas ocasiões. Eles têm uma mente independente e podem ser um pouco obstinados durante o treinamento. Por isso, é recomendável uma abordagem de treinamento paciente e consistente, com reforço positivo e recompensas, para obter os melhores resultados.

Para manter o beagle saudável, opte por alimentos de qualidade (Imagem: Przemek Iciak | Shutterstock)

Alimentação balanceada e exercício regular

Uma dieta saudável e balanceada é essencial para manter o beagle saudável. Por isso, opte por alimentos de qualidade, especialmente formulados para raças de porte médio, e siga as orientações do veterinário em relação à quantidade e à frequência das refeições. Além disso, evite dar alimentos humanos, pois alguns podem ser tóxicos para os cães.

Os beagles são animais enérgicos que precisam de atividade física diária para evitar o tédio e a obesidade. Passeios diários, jogos de busca e brincadeiras no quintal são ótimas opções para mantê-los ativos.

Higiene e cuidados com a pelagem

A pelagem do beagle é curta e de fácil manutenção. No entanto, ele deve ser escovado regularmente visando remover pelos soltos e estimular a circulação sanguínea. Ainda, verifique suas orelhas com frequência em busca de acúmulo de cera ou sinais de infecção e limpe-as com um produto adequado para cães, se necessário e indicado por um veterinário. Escovar os dentes regularmente e fazer a higiene oral são ações importantes para prevenir problemas dentários.