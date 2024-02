Veja qual banda de rock representa o seu signo

Astróloga explica quem são as estrelas da música que combinam com a personalidade de cada nativo do zodíaco

Posição dos astros influencia os gostos pessoais dos signos Imagem: tryam | Shutterstock

O rock é um estilo musical que faz sucesso e conquista multidões. Uma mistura entre blues, country e jazz, o gênero surgiu na década de 50, nos Estados Unidos, e segue criando hits e emplacando bandas ao redor do mundo.

Além disso, por ser um gênero marcante, o rock in roll também pode dizer muito sobre a personalidade de cada pessoa. Afinal, a música é uma forma de expressar sentimentos, ideias e emoções. Para entender melhor o assunto, a astrologia pode ser um caminho, pois a posição dos astros influencia nos gostos pessoais de cada nativo.

A seguir, a astróloga Virginia Gaia explica qual banda de rock combina com a personalidade de cada signo. Confira!

Áries

Regidos pelo planeta Marte, os arianos estão sempre com a energia em alta e possuem muita iniciativa. Por isso, combinam com bandas, como Thrash Metal e seus pioneiros Metallica, Slayer e Megadeth.

Os taurinos combinam com músicas pesadas e elaboradas Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock

Touro

Regidos pelo planeta Vênus, os taurinos são conhecidos por serem determinados e perseverantes. Assim, as pessoas de Touro combinam com música pesada e elaborada, com bandas como Sepultura, Iron Maiden e Motorhead.

Gêmeos

Conhecidos por serem comunicativos e divertidos, os geminianos são regidos pelo planeta Mercúrio. Logo, combinam com bandas que fazem misturas inusitadas e ecléticas, como Faith No More, Living Colour e Red Hot Chilli Peppers.

Câncer

Regidos pela Lua, as pessoas do signo de Câncer são bastante emotivas. Por isso, as bandas com letras e vocalistas emocionais, além daquelas que contam com uma forte presença feminina, são as que mais combinam com os cancerianos, como Pearl Jam, Alice in Chains ou o metal sinfônico do Nightwish.

Leão

Regido pelo Sol, o signo de Leão é o que mais combina com as bandas com integrantes célebres e com visual bastante produzido, como Guns’n Roses, Twisted Sister e Mötley Crüe, já que eles também fazem bom uso de seu brilho.

Os virginianos gostam de bandas com estilos simples Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock

Virgem

No signo de Virgem, o planeta Mercúrio encontra sua face mais detalhista. Dessa forma, o simbolismo desse signo combina com bandas de música elaborada e visual simples, como Rush, Dream Theater e The Police.

Libra

Regido pelo planeta Vênus, o signo de Libra tem senso estético apurado, mas não abre mão de uma boa música que combine com um ambiente sociável e cheio de amigos. Assim, os librianos combinam com bandas de forte apelo visual e sonoridade boa para festa, como Kiss, Rob Zombie e Skid Row.

Escorpião

Regidos pelo planeta Plutão, regente do submundo, os escorpianos combinam com bandas que tragam alguma influência gótica ou tratem de temas mais densos, como Paradise Lost, Lacuna Coil e Type O Negative.

Sagitário

Regido pelo planeta Júpiter, a expansividade e a eloquência são características marcantes do signo de Sagitário. Portanto, os nativos desse signo combinam com bandas como Van Halen, Europe e Accept.

Os estilos de rock in roll pesados combinam com os capricornianos Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock

Capricórnio

Conhecidos por serem ambiciosos e cautelosos, os capricornianos são regidos pelo planeta Saturno, logo, os nativos desse signo combinam com os clássicos pesos pesados do rock, como Black Sabbath, AC/DC e Judas Priest.

Aquário

Regidos pelo planeta Urano, os aquarianos são atraídos pelas inovações musicais, misturas inusitadas e estilos bastante variados. Por esse motivo, as bandas que mais combinam com a personalidade dos nativos de Aquário são: Queen, Slipknot e Rage Against the Machine.

Peixes

No signo de Peixes, o planeta Júpiter encontra a sua face mais mística, idealista e intuitiva. Em vista disso, as bandas que marcam a personalidade dos piscianos são: The Doors, Led Zeppelin e Yes, pois são grupos de rock enigmáticos.

Por astróloga Virgínia Gaia