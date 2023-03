Veja qual é o sistema de aquecimento ideal para a sua piscina

Conheça os sistemas solar, a gás e elétrico e as vantagens de cada um deles

Para que a estrutura de lazer possa ser utilizada em todas as estações, e não apenas nos meses de temperaturas mais elevadas, é preciso avaliar os sistemas de aquecimentos existentes e quais são os mais indicados para cada situação.

Para quem pretende usar a piscina somente aos fins de semana, por exemplo, o equipamento a gás é mais indicado, pois aquece a água mais rapidamente que o sistema elétrico. Ele é também mais silencioso. Já o elétrico pode ser a melhor opção em casos de uso diário da piscina. Além disso, ele é mais fácil de ser instalado. Entre os métodos mais utilizados, atualmente, estão o elétrico, a gás e o solar.

A seguir, veja qual o melhor sistema de aquecimento para a sua residência!

Solar

A principal vantagem do aquecimento solar é o investimento inicial de aquisição do equipamento. O custo é mais barato, já que usará apenas a energia elétrica da moto-bomba para aquecer a piscina. Espaço para instalação das placas e instalações hidráulicas mais caras são algumas desvantagens do sistema. Para a sua instalação, deve-se verificar a dimensão do local para instalar as placas solares necessárias em função da área superficial da piscina.

Outro aspecto é se o sistema utilizará a mesma moto-bomba da filtração ou se haverá uma auxiliar para o aquecimento. Além disso, deve-se prever a quantidade de dreno de fundo somente para o aquecimento por conta da função da vazão, os dispositivos de retorno de água quente e as instalações hidráulicas da casa de máquinas até a área de localização das placas.

Painel Domo Solar

Uma alternativa aos painéis solares convencionais é o Domo Solar com formato semiesférico, que permite absorção por todos os lados, com a vantagem de ocupar até quatro vezes menos espaço. Produzido em poli-propileno com dupla camada de policarbonato transparente e placa refletiva aluminada, o equipamento é simples de instalar e não necessita inclinação, podendo ficar sobre lajes planas, telhados, gramados, jardins, taludes e, até mesmo, em muros verticais, em harmonia com o paisagismo.

Em relação ao custo x benefício, a principal variante é o tamanho da piscina: quanto maior, mais volume de água para esquentar e maior é a área de perda de calor. O aquecimento solar é muito econômico, porém, quando não há boas condições de radiação solar e temperatura ambiente, o sistema não funciona adequadamente, por isso os especialistas sempre indicam a combinação dele com outro equipamento.

Gás

O equipamento a gás é mais compacto e necessita de uma infraestrutura para o fluido e outra hidráulica para o funcionamento. Para a sua instalação, o local mais indicado é próximo à casa de máquinas e o equipamento pode ficar exposto ao tempo. Se a opção for deixá-lo em um lugar fechado, uma chaminé é necessáriapara a saída dos gases da exaustão, além de um ponto elétrico e o suprimento de gás natural (GN) ou Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e da moto-bomba.

Bombas de calor

O sistema elétrico é uma alternativa para deixar a água da piscina ideal para mergulhos, mesmo no inverno. O aquecimento elétrico é compacto, eficiente e a infra-estrutura hidráulica é mais barata comparada ao solar. Como utiliza o ar quente ambiente como fonte de calor, pode parar de funcionar em locais frios em que as temperaturas estejam abaixo de 10º C.

O aquecedor deve estar próximo à casa de máquinas e exposto ao tempo para que haja a troca de calor. Deve-se verificar se a moto-bombado do sistema de filtração será suficiente para o funcionamento do aquecedor ou se será necessária uma auxiliar. Outros itens que devem ser previstos são a quantidade de dreno de fundo somente para o aquecimento, assim como os dispositivos de retorno do aquecedor relativo à vazão da moto-bomba, instalações elétricas e hidráulicas da casa de máquinas até o aquecedor.

Principais equívocos

No caso do solar, é frequente o dimensionamento errado para a definição da quantidade de placas e o posicionamento em relação ao sol, que deve ser para a face norte. No elétrico, muitas vezes, é a escolha para regiões muitos frias. Já o a gás, é comprometido pelo cálculo para definição da infraestrutura. Se a piscina foi construída sem um sistema de aquecimento, é possível instalar um dos três tipos. A hidráulica e a elétrica da própria piscina podem ser aproveitadas. O elétrico e o a gás são os mais indicados. Para o solar, serão necessárias reformas para passagem dos encanamentos das placas para a estrutura.

