Veja qual é o vinho ideal para presentear os nativos de cada signo

É possível escolher a bebida perfeita para cada pessoa com uma ajudinha da astrologia

Características dos signos indicam o vinho ideal para cada nativo do zodíaco Imagem: prostooleh

| Freepik)

Quando se trata de presentear a pessoa amada, é sempre bom considerar as preferências e a personalidade dela. E se pudéssemos combinar a magia dos astros com a complexidade e o sabor dos vinhos? Foi exatamente isso que fizeram o sommelier Kruver Baptista e o astrólogo Ravi Vidya. Juntos, eles analisaram as características únicas dos signos do zodíaco e indicaram o vinho perfeito para cada um deles.

Lembre-se de que essas sugestões são apenas indicações com base nas características gerais de cada signo. É sempre muito importante considerar que cada pessoa é única e pode ter preferências diferentes. Certifique-se de conhecer bem o gosto da pessoa antes de escolher um vinho para presenteá-la.

Áries: vinho tinto encorpado

Para os nativos de Áries, que são cheios de energia e paixão, um vinho tinto encorpado é a escolha certa. Com sua intensidade e presença marcante, essa bebida combina perfeitamente com a personalidade forte e determinada dos arianos.

Vinho tinto reserva satisfaz o paladar dos taurinos (Imagem: FoxGrafy | Shutterstock)

Touro: vinho tinto reserva

Os taurinos são conhecidos por seu apreço pelo luxo e pelo prazer sensorial. Um vinho tinto reserva, envelhecido com cuidado e repleto de sabores complexos, é a escolha ideal para satisfazer o paladar exigente desses nativos.

Gêmeos: vinho branco leve

Os nativos de Gêmeos são curiosos e versáteis, por isso, estão sempre em busca de novas experiências. Um vinho branco leve e refrescante é a escolha perfeita para acompanhar a natureza sociável e comunicativa dos geminianos, adaptando-se facilmente a diferentes ocasiões.

Câncer: vinho rosé

Os cancerianos são emocionais, românticos e sensíveis. O vinho rosé, com sua delicadeza e suavidade, é a opção ideal para criar um clima acolhedor e romântico, combinando perfeitamente com a natureza afetuosa e intuitiva desses nativos.

Leão: vinho espumante

Os leoninos gostam de brilhar e ser o centro das atenções. Um vinho espumante, com suas borbulhas festivas e elegantes, é perfeito para acompanhar o espírito extrovertido e alegre desses nativos, tornando qualquer celebração ainda mais especial.

Vinho branco seco combina com o gosto sofisticado dos virginianos (Imagem: FoxGrafy | Shutterstock)

Virgem: vinho branco seco

Os nativos de Virgem são práticos, organizados e têm um paladar refinado. Um vinho branco seco, com sua precisão e equilíbrio de sabores, é a escolha perfeita para satisfazer o gosto sofisticado dos virginianos, proporcionando uma experiência agradável.

Libra: vinho tinto suave

Os librianos são conhecidos por seu equilíbrio e busca pela harmonia. Um vinho tinto suave, com seus taninos macios e sabores sedutores, é a escolha perfeita para acompanhar a natureza refinada e social desses nativos, tornando qualquer encontro uma experiência elegante.

Escorpião: vinho tinto encorpado e intenso

Os escorpianos são intensos, misteriosos e apaixonados. Um vinho tinto encorpado e intenso, com seus sabores profundos e complexos, é a escolha perfeita para acompanhar a personalidade enigmática e poderosa desses nativos, proporcionando uma experiência marcante.

Sagitário: vinho tinto jovem

Os nativos de Sagitário são aventureiros, otimistas e adoram explorar novos horizontes. Um vinho tinto jovem, com sua vivacidade e notas frutadas, é a escolha perfeita para acompanhar a natureza alegre e extrovertida dos sagitarianos, combinando perfeitamente com a energia vibrante desses aventureiros.

Vinho tinto reserva oferece uma experiência de alta classe aos capricornianos (Imagem: FoxGrafy | Shutterstock)

Capricórnio: vinho grand reserva

Os nativos de Capricórnio são ambiciosos, responsáveis e apreciam a qualidade. Um vinho tinto reserva, com sua complexidade e estrutura, é a escolha ideal para acompanhar a personalidade determinada e disciplinada dos capricornianos, proporcionando uma experiência de alta classe.

Aquário: vinho branco aromático

Os aquarianos são criativos, independentes e têm um gosto único. Um vinho branco aromático de uvas sauvignon blanc ou Gewustraminer, com seus aromas cativantes e sabores distintos, é a escolha perfeita para acompanhar a natureza inventiva e excêntrica desses nativos, proporcionando uma experiência sensorial única.

Peixes: vinho branco suave

Os piscianos são sonhadores, sensíveis e emocionais. Por isso, um vinho branco suave, com sua suavidade e doçura equilibrada, é a escolha perfeita para acompanhar a natureza romântica e intuitiva desses nativos, proporcionando uma experiência de encantamento.

Por sommelier Kruver Baptista em parceria com o astrólogo Ravi Vidya