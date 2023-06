Veja roteiro de passeio de trem na Serra do Mar Paranaense

Além dos cenários exuberantes, a viagem ainda inclui história, cultura e gastronomia

Vista de litorina no Viaduto do Carvalho Imagem: Reprodução digital | divulgação | Serra Verde Express

Um dos passeios ferroviários mais conhecidos do Brasil é o famoso Trem da Serra do Mar Paranaense. Operada pela Serra Verde Express, a linha Curitiba – Morretes é a mais procurada e um dos passeios mais impressionantes do país. Muita história, natureza abundante, cenários impressionantes como pontes centenárias de ferro, cachoeiras, montanhas e abismos te acompanham durante todo o roteiro, que é uma atração imperdível para quem está em Curitiba e região.

Um pouco da história

Em 1873, a construção da ferrovia pelo litoral paranaense foi iniciada, motivo que colaborou para que, em 1880, Dom Pedro II, em visita a Província do Paraná, inaugurasse os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Paranaguá – Curitiba. Mas, antes mesmo da inauguração oficial, em 1 de fevereiro de 1885, a Princesa Isabel, seu marido, Conde d’EU, e seus filhos realizaram a primeira viagem oficial pela ferrovia.

Essa ferrovia é muito importante, não só por ligar Curitiba ao litoral paranaense, mas também é um ponto importante na logística de transporte de vários produtos para ajudar no escoamento da produção agrícola do estado do Paraná. Por esses trilhos, grande parte da produção agrícola do estado é distribuída diretamente ao Porto de Paranaguá para chegar a destinos longínquos da Europa, Ásia e América do Norte.

Um roteiro de belezas e tradições

Enquanto o trem percorre o trajeto, é possível admirar e registrar belas paisagens. O grande atrativo do passeio é a natureza, já que a maior parte da Mata Atlântica se encontra nessa região (Paraná e Santa Catarina). Pelo caminho, encontramos ruínas das antigas estações, muitas pontes, com destaque para a São João, túneis, viadutos, a Represa de Caiguava e o Reservatório do Marumbi, a cachoeira Véu da Noiva e o Pico do Marumbi, que são algumas atrações.

Com vários tipos de vagões, para todo tipo de público, uma guia informa e descreve a importância histórica da região que o trem percorre, dando detalhes da história e citando, de maneira didática e educativa, cada cidade, cada pontilhão, cada acidente geográfico do percurso.

Serra Verde Express

A Serra Verde Express é a responsável pela operação do trem turístico. Com um trabalho rigoroso, a empresa oferece uma equipe de profissionais capacitados que acompanham os grupos de turistas explicando cada detalhe do roteiro. A Serra Verde Express oferece as seguintes opções: Curitiba – Morretes, com saída da Rodoferroviária de Curitiba às 8h30; e Morretes – Curitiba, com saída da Estação de trem de Morretes às 15h.

Classes disponíveis:

Econômica: vagão simples, não possui guia e serviço de bordo. É recomendado para passageiros frequentes e montanhistas. É possível que você vá de costas.

vagão simples, não possui guia e serviço de bordo. É recomendado para passageiros frequentes e montanhistas. É possível que você vá de costas. Turística : vagão intermediário com assentos estofados, possui guia local, serviço de bordo e um kit lanche e bebida.

: vagão intermediário com assentos estofados, possui guia local, serviço de bordo e um kit lanche e bebida. Camarote : vagão dividido por cabines para até quatro pessoas com decoração clássica. Possui guia bilíngue, serviço de bordo, lanches e bebidas diferenciadas.

: vagão dividido por cabines para até quatro pessoas com decoração clássica. Possui guia bilíngue, serviço de bordo, lanches e bebidas diferenciadas. Imperial: vagão com mesa para até quatro pessoas com decoração exclusiva e refinada. Possui os mesmos serviços do Camarote. Há também vagões especiais para famílias que desejam viajar com seus animaizinhos de estimação.

O trajeto de trem dura aproximadamente 4h15min. Chegue com antecedência nos locais de partida. Se você optar pelos vagões econômico ou turístico, é melhor fazer o trajeto Curitiba – Morretes pela manhã e voltar à tarde de van ou de ônibus. O percurso de trem é maravilhoso! Para mais informações dos passeios e compra de bilhetes, acesse o site oficial: www.serraverdeexpress.com.br

Como chegar

A Rodoferroviária de Curitiba é um terminal rodoviário e ferroviário que atende rotas entre vários estados e municípios brasileiros e, inclusive, alguns destinos no Paraguai, Argentina e Uruguai, além do embarque e desembarque ferroviário da capital paranaense. Está localizada na Avenida Presidente Affonso Camargo, no bairro Jardim Botânico, próximo ao Mercado Municipal. A Viação Graciosa é quem opera o trajeto de ônibus para Morretes, Antonina e Paranaguá.

Para o passeio de trem ou, mesmo que, de ônibus, chegue com antecedência para emitir a passagem, se necessário, ou comprá-la. Não esqueça de um documento de identificação com foto. A rodoferroviária possui dois parques de estacionamento abertos 24h, de segunda a domingo. Pagamento com dinheiro ou cartão de débito.

Morretes é uma cidade com lindas paisagens (Imagem: Reprodução digital | divulgação | Serra Verde Express)

Morretes

Morretes é um município localizado no litoral paranaense que está a cerca de 70 quilômetros de distância da capital, Curitiba, e situado na região litorânea. Por isso, prepare-se para o calor! A cidade é pequena e tranquila, mas sua grandeza está nas belíssimas paisagens.

Cidade histórica, Morretes, fundada em 1971, é repleta de casarões antigos e preservados que confirmam a rica arquitetura colonial com ruas de pedra e muitas árvores. Além da serra sempre ao fundo. Quando as construções históricas somam a natureza, o resultado é magnífico.

O que ver e fazer nessa cidade

No centrinho, repleto de turistas, destacam-se as ferinhas com produtos locais. Em Morretes você encontrará muitos restaurantes. Na gastronomia, a cidade também é reconhecida pelo famoso barreado, prato típico feito de carne bovina cozida por muitas horas. O acompanhamento principal é a farinha de mandioca, o arroz, a banana e também a laranja para ajudar na digestão, pois o prato é forte.

Aos finais de semana, é bastante comum a cidade de Morretes estar lotada de curitibanos, que invadem as ruas do centro histórico da cidade, todas de paralelepípedo, para admirar o rico artesanato em madeira e algumas peças feitas com bambu ou folha de bananeira. Outra dica são as sorveterias que servem a guloseima com sabores diferenciados, como sorvete de banana, de queijo e até de gengibre.

Maior produtor de gengibre do Brasil

Aliás, o litoral do Paraná, composto por Morretes, Antonina, Paranaguá e Guaraqueçaba, é o maior produtor de gengibre do Brasil. A região já foi responsável por exportar quase um terço desse produto no mundo, e hoje é a sexta maior produtora.

Cachaças artesanais

Outro destaque da região são as famosas cachaças artesanais. Morretes e Antonina têm diversas destilarias que produzem boas aguardentes. O licor também é um produto bastante produzido por ali, e os turistas compram muito, assim como os doces de banana em todas as suas apresentações: em calda, em compota ou na forma de banana-passa, muito apreciada na região.

Hisgeopar, uma aula de história

Esse parque conta a história do Paraná com reproduções minúsculas de atrações turísticas com maquetes em movimento da Litorina, das Cataratas do Iguaçu, da Usina de Itaipu, e das principais construções das cidades paranaenses desde os tempos dos indígenas até o fim da Sete Quedas, mostrando como se deu a colonização e o desenvolvimento do estado em estruturas motorizadas que chegam a ser até 1500 vezes menores do que as originais. Isso tudo faz parte do Acerto do Parque Temático Paraná Encantado Hisgeopar, que fica em Morretes.

As miniaturas que contam a história local foram fabricadas em Marmeleiro, no sudoeste do Paraná, e transportadas de caminhão até Morretes, onde o parque está aberto. O espaço vem recebendo visitas de grupos escolares e turistas de todos os lugares.

Miniaturas que contam história

As maquetes são divididas em várias “fases” da história do Paraná. No total, são mais de 110 metros quadrados de história. As construções e monumentos foram feitas de fibra de vidro, borracha, ferro e garrafas pet recicladas, e possuem diversos mecanismos automatizados para demonstrar a evolução da cultura e da economia paranaense.

Há bonecos articulados que lembram os indígenas que viviam espalhados por todo o território, como os que indicaram o local em que a então vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais deveria ser fundada; os ciclos econômicos da erva mate, do café e da madeira; os caminhos seguidos pelos tropeiros, como o Viamão – que ia do Rio Grande do Sul para São Paulo; a Guerra do Contestado, entre outros.

Por fim, a centenária estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá também está retratada no Paraná Encantado Hisgeopar.

A estrutura construída pelos irmãos Rebouças, inaugurada em 1885, possui alguns dos principais marcos reproduzidos em miniatura, como o Viaduto Carvalho, os túneis e o trem Maria Fumaça, uma composição com oito metros de comprimento.

Serviço

O parque temático Paraná Encantado Hisgeopar fica na Rodovia Mário Marcondes Lobo, 70, saída para a Estrada da Graciosa. Abre de segunda a domingo, das 9h às 18h, e os ingressos custam R$ 25 (consulte condições para grupos). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (46) 99977-4301.

Antonina é rica em história, cultura e belas paisagens (Imagem: Fagner Martins | Shutterstock)

Antonina

Rica em história, cultura e belas paisagens, Antonina tem muito a oferecer aos seus visitantes. Em meio ao seu charme e aconchego, é possível passear por destinos históricos, apreciar a natureza e aproveitar lugares fascinantes. Seja com a família, amigos ou alguém especial, seu tour pela cidade certamente garantirá bons momentos. Confira, abaixo, os atrativos que não podem faltar em seu roteiro:

Destaques do centro histórico

O centro histórico é um dos lugares mais visitados em Antonina. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o local possui um grande valor para o município e reúne diversas construções multicoloridas, artísticas e charmosas.

Já a Praça Coronel Macedo é um dos melhores lugares para relaxar e curtir bons momentos em família em Antonina. Isso porque o espaço é bem arborizado, possui uma extensa área verde e conta com um belo coreto, que é a atração preferida da criançada. Situada no centro, você pode unir o aconchego da praça às comodidades do comércio e, dessa forma, deixar o seu passeio ainda mais agradável.

Com imponência e história, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar é um importante destino cultural da cidade e, por isso, entra para o nosso roteiro. Fundada em 1714, a igreja possui uma arquitetura bem conservada e faz do seu interior um local de fé e meditação no centro da cidade. Um destaque do espaço está em sua localização – dividida entre os charmes das montanhas e o litoral.

Partindo da Baía de Antonina

Outro cantinho que não pode faltar em seu roteiro é a Baía de Antonina. Esse atrativo é um dos mais visitados da cidade, pois reúne belas paisagens, muita calmaria e dá lugar a uma série de possibilidades.

Do local, é comum partirem passeios de barco para outros destinos fascinantes, como a Prainha e a Ponta da Pita – duas atrações que revelam mais detalhes do litoral e encantam pela sua natureza. Cercado pela Mata Atlântica e muitas belezas naturais, o Bairro Alto é mais um destino ideal para quem ama natureza e, portanto, entra para a nossa lista.

Esse local é um importante complexo ecológico, reunindo rios, cachoeiras e uma extensa área verde que proporciona muitas atividades. Entre os passeios que não podem faltar nesse programa estão caminhadas, trilhas ecológicas e uma visita ao famoso Rio Cachoeira.

Pico do Paraná

Para fechar o roteiro por Antonina, o Pico do Paraná vem como opção de destino ideal para os mais aventureiros. Com 1962 metros de altitude, essa imponente formação rochosa é a mais alta do Sul do Brasil e revela cenários surpreendentes. Caso você deseje conhecer a atração, é preciso fazer uma extensa trilha ecológica, que dura em média 8 horas. Portanto, a dica é se preparar bastante para a aventura.

Quando visitar?

Para tornar a sua viagem ainda melhor, opte por conhecer a cidade entre os meses de abril e setembro. Nessa época, o clima é bastante agradável e garante a diversão de todos os programas

Por Cláudio Lacerda Oliva – revista Qual Viagem

A viagem foi feita a convite da Serra Verde Express.