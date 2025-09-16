Jovem Pan > Edicase > Viva melhor > Veja sinais que de que você precisa cuidar da sua saúde mental

Veja sinais que de que você precisa cuidar da sua saúde mental

Psiquiatra explica como alguns hábitos podem beneficiar o bem-estar psicológico

  • Por EdiCase
  • 16/09/2025 11h30 - Atualizado em 16/09/2025 11h48
A saúde mental precisa de atenção constante A saúde mental precisa de atenção constante Imagem: ramonparaiba | Shutterstock

O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização voltada para a prevenção do suicídio, mas que vai além desse tema. Ele também reforça a importância de cuidar da saúde mental de forma ampla, estimulando diálogos sobre bem-estar emocional, equilíbrio psicológico e apoio mútuo.

Ao destacar que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas um ato de coragem, a iniciativa chama a atenção para a necessidade de olhar para si e para as pessoas ao redor com empatia, oferecendo acolhimento e incentivo à procura por apoio profissional sempre que necessário.

Sinais que merecem atenção

Segundo a psiquiatra Milena Sabino Fonseca, chefe de psiquiatria do Hospital São Luiz Jabaquara, é importante prestar atenção aos sinais do corpo de que a saúde mental não vai bem. “Muitas vezes estamos tão ocupados que não notamos sintomas importantes que podem indicar algo mais sério e que precisa ser tratado”, afirma.

Conforme a médica, alguns sinais merecem atenção redobrada são:

  • Alterações de sono;
  • Queda na energia;
  • Dificuldade de concentração;
  • Perda de interesse em atividades antes prazerosas;
  • Irritabilidade constante.

Importância do autoconhecimento para a saúde mental

Para Milena Sabino Fonseca, o autoconhecimento não é apenas um exercício de reflexão, mas também um ato de cuidado e prevenção. Ela explica que uma boa maneira de monitorar o humor diário é reservar momentos de pausa para se observar, escrever sobre como se sente e conversar com pessoas de confiança.

Hábitos simples no dia a dia têm grande impacto no bem-estar da saúde mental Imagem: Monster Ztudio | Shutterstock

Pequenos hábitos contribuem para o bem-estar

Conforme a psiquiatra, a manutenção da saúde mental é construída no dia a dia, “envolvendo hábitos básicos, como manter um sono de qualidade, ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos regularmente, reservar tempo para lazer, cultivar vínculos sociais saudáveis e colocar limites nas demandas excessivas”.

Milena Sabino Fonseca comenta ainda que a rotina não precisa ser perfeita, mas pequenas escolhas consistentes podem fazer diferença significativa no bem-estar.

Auxiliando o próximo

Além de cuidar da própria saúde mental, é essencial observar também familiares e amigos próximos. Muitas vezes, pequenas mudanças de comportamento podem indicar que alguém está passando por dificuldades emocionais. Reconhecer esses sinais e se aproximar de forma acolhedora pode fazer diferença, oferecendo apoio genuíno e demonstrando que a pessoa não está sozinha.

“Quando uma pessoa passa a se isolar, expressa desesperança, mostra queda de desempenho, ou fala sobre sentir-se um peso, pode indicar um sinal de alerta. Em alguns casos, ela pode mencionar diretamente pensamentos de morte ou suicídio. Esses sinais nunca devem ser ignorados. Escutar sem julgamento e com empatia é o primeiro passo para identificar que ela precisa de apoio”, recomenda a psiquiatra.  

Saúde mental não deve ser um tabu

A saúde mental precisa de atenção constante, assim como a saúde física, e o Setembro Amarelo é um lembrete coletivo de que falar sobre sofrimento não deve ser tabu. Ao abrir espaço para o diálogo, a sociedade contribui para quebrar estigmas e incentivar o cuidado com o bem-estar emocional.

“Valorizar pequenos momentos do dia, manter redes de apoio, respeitar seus limites e buscar ajuda profissional quando necessárias são atitudes que salvam vidas, e lembre-se: pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas, sim, de coragem”, finaliza Milena Sabino Fonseca.

Por Samara Meni

