Veja soluções para decorar apartamentos pequenos com charme e estilo

Móveis suspensos e unicidade nos revestimentos proporcionam amplitude ao apartamento

Escolha dos materiais é fundamental para evitar quebra-quebra na decoração Imagem: Divulgação | Studio Boscardin Corsi Arquitetura

Com 45 m², o apê não sofreu interferências estruturais, já que os arquitetos aproveitaram a planta entregue pela construtora. Para imprimir jovialidade e descontração, a escolha dos materiais foi fundamental. O tijolo aparente na sala e o cimento queimado no piso conferiram a tão desejada atmosfera natural.

Iluminação sem mistério

Esse é um item de destaque e se valeu de uma alternativa prática, para não envolver quebra-quebra: a instalação de trilhos eletrificados. Além de dispensar a necessidade de forro, mantendo a medida generosa de pé-direito, o equipamento permitiu o uso de spots direcionados para pontos diferentes do ambiente, proporcionando uma iluminação bem distribuída e, ao mesmo tempo, aconchegante.

Marcenaria deixa o espaço da cozinha e lavanderia mais organizado (Imagem: Divulgação | Studio Boscardin Corsi Arquitetura)

Cozinha e lavanderia

Como a cozinha e a lavanderia constituem um único ambiente, a marcenaria confeccionada sob medida foi essencial. Todos os eletrodomésticos estão encaixados em armários para deixar o espaço mais organizado. “Um truque foi substituir o tanque de coluna convencional por um modelo de embutir, que se assemelha a uma cuba de cozinha. Com isso, uma tampa em marcenaria pode ser colocada sobre ele quando não está em uso, transformando-o em uma bancada de apoio para a cozinha”, revelam os profissionais Ana Carolina Boscardin e Edgard Corsi. Para completar, pastilhas de vidro na cor preta contrastam com a marcenaria branca e deixam o espaço da lavanderia delimitado e com um toque descontraído.

Sala

A solução dos arquitetos para a área social foi empregar móveis suspensos do piso, para garantir a sensação de leveza e continuidade. Linear, os armários e bancadas vão da cozinha até a porta da varanda, favorecendo o efeito de amplitude desejado. Outro recurso utilizado para reforçar a uniformidade foi usar um único material no piso: porcelanato com padrão de cimento queimado (Incepa).

“Essa é uma dica bem importante para apartamentos menores. Quanto mais homogêneos forem os revestimentos, maior a sensação de amplitude”. O tijolinho de argila (Certitel), específico para uso como revestimento, foi instalado na parede e reforça o comprimento do ambiente.

Espelhos no dormitório proporcionam sensação de grandiosidade (Imagem: Divulgação | Studio Boscardin Corsi Arquitetura)

Setor íntimo

A principal solução, explicam os arquitetos, foi propor portas do armário com espelhos para o dormitório. A ideia colabora na criação da sensação de grandiosidade e, ainda, deixa o volume da marcenaria com menor impacto. Já no lavatório do banheiro, a cuba de louça foi trocada por uma de granito são gabriel, dando um ar decorativo por se tratar, também, de um ambiente de passagem.

Projeto: Ana Carolina Boscardin e Edgard Corsi.

Por Janaína Silva – CasaDois Editora