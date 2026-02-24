Vestibular 2026: 4 dicas para organizar os estudos e sair na frente na preparação
É importante que planejamento, descanso e autocontrole estejam alinhados para alcançar o resultado desejado
No último mês, os resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) foram divulgados, levando uma nova geração de vestibulandos às universidades. Porém, para aqueles que não foram aprovados, ficou a pergunta: o que fazer agora? Nesse momento marcado por dúvidas e insegurança, a certeza é de que existem alternativas para recalcular a rota, impulsionar os estudos e alcançar o resultado desejado em 2026.
Para isso, Clayton Santos, professor orientador em Anglo Alante São José dos Campos, traz dicas sobre estudo, ambiente e comportamento que podem ajudar a ter um desempenho melhor nos vestibulares. Confira!
1. Regule sua relação com as telas
A relação entre escola, celulares e estudantes está no centro, especialmente desde a entrada em vigor da lei que proíbe os aparelhos dentro de sala de aula. Porém, quando o vestibulando está sozinho, manter o foco nos estudos, e não nas telas, é uma atitude que exige autorregulação e disciplina, mas que gera resultados eficientes e impulsiona o aprendizado.
“Quando falamos em educação, é essencial abordá-la como o processo de se esculpir. Você tem que definir o seu ideal e trabalhar para que ele seja atingido. Aristóteles dizia: conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria”, explica o professor, que completa afirmando: “Então, é essencial conhecer o seu limite. Ou seja, se eu sei que vou perder meu foco se mantiver o celular perto de mim, eu o mantenho distante, ou tiro as notificações”.
2. Descanso é essencial
Ao falarmos de estudar para os vestibulares, é comum que a imagem atrelada seja a de estudar até o ponto de exaustão. Além disso, fatores como a ansiedade e a autocobrança também influenciam no processo de estudos de quem vai prestar vestibular mais um ano. Por isso, descansar e cuidar da saúde mental é uma etapa essencial do processo. “Às vezes, o aluno passa 7 horas estudando. Então, como ele faz para descansar? Uma alternativa é utilizar o método de quanto eu estudo é o quanto eu descanso “, aborda o professor.
Segundo ele, essa estratégia é basicamente a mesma que seguimos com os exercícios físicos. “É uma analogia simples com academia. Quando você vai para a academia, você tem um desgaste muscular. Ao chegar em casa, você não vai carregar mais peso, vai descansar, fazer o músculo se recuperar. Para os estudos, a lógica é a mesma. Se não colocar o descanso na rotina, no outro dia o cansaço vai bater e o processo vai se romper”, alerta.
No fim, é uma questão de equilíbrio. Clayton Santos explica que o processo é semelhante a uma maratona. “No caso, é uma maratona física e mental. Por isso, é importante estar com mente e corpo intactos”, aprofunda.
3. Elabore um cronograma de estudos
Até a temporada de vestibulares há ainda um ano inteiro. Começando por volta de outubro, o processo de estudos exige pensar não só nas datas, mas em primeira, segunda fase, Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e questões relacionadas à vida pessoal. A melhor forma de conciliar tudo isso e se preparar é por meio de um cronograma de estudos.
“Para montar um cronograma, liste coisas que são imprescindíveis em sua planilha: horário de dormir, horário de aula, seja escolar ou de cursinho, atividades pessoais que são importantes para o estudante, como hobbies. Assim que tudo isso estiver separado, serão perceptíveis várias lacunas”, explica o professor.
São nesses espaços que as metas e os seus horários de estudos serão definidos. “Nessas lacunas, o estudante vai começar a distribuir suas metas. Se tem planejadas 3 horas de estudo de física semanais, com esses espaços, é possível fragmentar em, por exemplo, três blocos de uma hora ou seis blocos de meia hora”, indica Clayton Santos.
4. Estude de forma ativa
A ideia de estudos é, em alguns momentos, atrelada a acompanhar conteúdos e ver videoaulas, que são materiais didáticos relevantes e de impacto. Porém, para quem deseja passar no vestibular, é importante haver um método de estudo mais ativo.
“Aula e estudo, aprender e entender são coisas distintas. Aula é o momento passivo, em que o professor oferece uma aula e o aluno vai lá e entende. Porém, existe a segunda etapa, o momento de estudar, revisar conteúdo, ou seja, investir tempo e atenção em atividades próprias”, explica Clayton Santos.
Ele ressalta também a importância de estar em um ambiente adequado para estudar de forma ativa, um local controlado e silencioso para que o estudante possa focar e fazer a sua parte.
Por André Taheiji
