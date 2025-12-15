Viagem com idosos: 8 cuidados essenciais para férias tranquilas

Veja como garantir conforto, segurança e momentos agradáveis para os mais velhos

Cuidados simples ajudam a garantir a saúde e a segurança dos idosos nas viagens Imagem: PICHES KANTHAWONG | Shutterstock

O fim de ano costuma ser marcado por festas, confraternizações e períodos de férias, o que leva muitas famílias a planejarem viagens. Quando há idosos, esse momento passa a exigir atenção redobrada, já que mudanças de rotina, longos deslocamentos e ambientes diferentes podem impactar o bem-estar. Por isso, o planejamento se torna peça-chave para garantir uma experiência tranquila, segura e prazerosa para os mais velhos.

Abaixo, Karoline Fiorotti, professora de Geriatria da Afya Vitória, lista algumas dicas para garantir uma viagem segura e saudável com os idosos nas férias. Confira!

1. Atenção aos medicamentos

Antes mesmo de pegar a estrada ou embarcar no avião, é importante revisar questões básicas de saúde. “A primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual durante a viagem”, explica Karoline Fiorotti. Ela reforça que a rotina medicamentosa não deve ser interrompida, especialmente em idosos com doenças crônicas.

Organize os remédios em caixas semanais e leve tanto as medicações de uso diário quanto as sintomáticas, como analgésicos, antialérgicos e remédios para náuseas. Garanta quantidade suficiente para toda a viagem, com uma pequena sobra para imprevistos. Transporte tudo na bagagem de mão, junto das receitas atualizadas, e inclua itens básicos de primeiros socorros, como curativos e antissépticos.

2. Estimule a hidratação

Durante viagens longas, muitas pessoas, especialmente as mais velhas, tendem a beber menos água. “O idoso muitas vezes não sente sede com tanta intensidade, mas precisa manter a hidratação para evitar tonturas, quedas de pressão e mal-estar”, alerta a professora. Por isso, ofereça água regularmente durante todo o trajeto e carregue sempre uma garrafa de água com vocês.

3. Planeje paradas para descanso e movimentação

A postura durante o trajeto também merece cuidado. Passar longos períodos sentado, em pé ou em posições desconfortáveis aumenta o risco de inchaço nas pernas, dor lombar e até trombose. Por isso, a geriatra orienta que o roteiro inclua paradas estratégicas para movimentação, alongamento e descanso.

A cada 1 a 2 horas de viagem, programe paradas se estiver viajando de carro ou estimule o idoso a levantar-se e caminhar pelo corredor (do avião, ônibus ou trem), se possível, para ativar a circulação e prevenir trombose.

4. Evite horários de calor intenso e trajetos muito longos

Escolher destinos e horários que reduzam o cansaço, evitando calor extremo e tráfego intenso, também contribui para uma viagem mais leve. Priorize ambientes frescos e confortáveis e trajetos não muito longos. Respeite os limites do idoso e observe os sinais de cansaço.

É importante procurar um médico caso o idoso apresente sintomas incomuns Imagem: fizkes | Shutterstock

5. Fique atento a sinais de alerta

Karoline Fiorotti destaca a importância de observar sinais de alerta, como tontura, falta de ar, dor no peito, sonolência excessiva, desorientação ou inchaço persistente nas pernas. Caso algum desses sintomas apareça, a recomendação é interromper a viagem e buscar avaliação médica.

Além disso, idosos com demência podem ficar mais confusos e ansiosos fora do seu ambiente habitual. Mantenha a rotina mais próxima do habitual possível para promover segurança e bem-estar.

6. Cheque a carteira de vacinação

Veja se a carteira de vacinação está atualizada e se existe alguma recomendação para o local onde irão viajar

7. Atenção ao local de hospedagem

No local de hospedagem durante a viagem, evite tapetes soltos, fios pelo caminho e outros objetos que possam aumentar o risco de queda.

8. Roupas leves e proteção solar

Nos dias quentes, a escolha de roupas leves, arejadas e de tecidos naturais, como algodão e linho, ajuda a manter o corpo dos idosos mais fresco, reduzindo o risco de superaquecimento. Da mesma forma, o uso diário de protetor solar com fator de proteção adequado é fundamental para evitar queimaduras e proteger a pele, que tende a ser mais sensível com o envelhecimento. Aplicar o produto antes de sair de casa e reaplicar ao longo do dia, especialmente após suor excessivo, garante uma proteção mais eficaz durante as atividades ao ar livre.

A geriatra da Afya reforça que com cuidados simples e atenção às necessidades específicas da pessoa idosa, viajar pode ser uma oportunidade valiosa de convivência, lazer e criação de novas memórias familiares. “Com planejamento e respeito ao ritmo do idoso, toda a família pode aproveitar o período com tranquilidade e bem-estar”, conclui.

Por Beatriz Felicio