Xepa do BBB 24: 5 receitas práticas com fígado, rabada e moela

Veja como é possível preparar pratos saborosos com os ingredientes do programa

Fígado acebolado Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Na xepa do BBB 24, os participantes têm acesso a uma variedade menor de alimentos. No cardápio, além de itens básicos como arroz e feijão, há ingredientes como fígado, rabada e moela. Com esses tipos de carnes é possível preparar pratos deliciosos, basta utilizar a criatividade e os temperos certos.

A seguir, confira 5 receitas fáceis para você reproduzir em casa com os ingredientes da xepa!

Fígado acebolado

Ingredientes

500 g de fígado cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola descascada e fatiada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com sal, pimenta-do-reino e alho. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Retire a carne da geladeira, disponha sobre a panela e refogue até dourar. Acrescente a cebola e doure. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz de rabada

Ingredientes

1 kg de rabada

5 dentes de alho descascados e amassados

2 xícaras de chá de vinho tinto

1 xícara de chá de molho de soja

1 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de arroz

1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes e picada

Sal, pimenta-do-reino moída, azeite, coentro e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne e frite até dourar. Adicione a cebola, o alho e a pimenta-dedo-moça e refogue por 5 minutos. Junte o vinho tinto e cozinhe por 10 minutos.

Desligue o fogo, transfira a mistura para uma panela de pressão, acrescente o molho de soja e complete com água até cobrir a carne. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 50 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, retire a carne da panela e desfie. Transfira o caldo da carne para outra panela, coloque o arroz, tempere com sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Junte a rabada e misture bem. Desligue o fogo e finalize com o coentro e a salsinha. Sirva em seguida.

Estrogonofe de fígado Imagem: finaeva_i | Shutterstock

Estrogonofe de fígado

Ingredientes

500 g de fígado de boi

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de ketchup

2 dentes de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Coloque o fígado em um recipiente e tempere com sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o fígado e doure. Adicione o creme de leite, o ketchup e o molho de tomate e misture. Acerte o sal e cozinhe até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Moela de frango com batata

Ingredientes

1 kg de moela

250 g de molho de tomate

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 tomates sem sementes e picados

4 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 colheres de sopa de molho inglês

Óleo, sal, pimenta-do-reino moída e vinagre a gosto

Água

Modo de preparo

Disponha a moela em um recipiente, cubra com água, coloque sal e vinagre e deixe descansar. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Escorra a água da moela, disponha na panela e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e junte o molho de tomate, o molho inglês, os tomates e as batatas. Tampe e leve novamente ao fogo médio para cozinhar até a batata ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Moela empanada

Ingredientes

200 g de moela de frango

4 xícaras de chá de água

1 folha de louro

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

batidos 1 xícara de chá de farinha de rosca

1 l de óleo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Coloque a moela em uma panela, cubra com água, coloque o sal e a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e espere a carne esfriar. Depois, passe a moela na farinha de trigo, no ovo e, por último, na farinha de rosca. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a moela e frite até dourar. Sirva em seguida.