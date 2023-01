Xepa do Big Brother Brasil: aprenda a preparar 3 receitas que vão te surpreender

Saiba como usar a criatividade e preparar pratos deliciosos com fígado, moela e rabada

Fígado acebolado Imagem: Shutterstock

Após Bruna Griphao e Larissa ganharem a primeira prova do líder, a casa mais vigiada do Brasil foi dividida em duas: VIP, com variedade de alimentos, e Xepa, com alimentos mais restritos. No entanto, mesmo esta última tendo poucas opções de comidas, os brothers não passam fome. Isso porque, com o que há disponível para o grupo, também é possível preparar pratos deliciosos e nutritivos, basta usar a criatividade. A seguir, confira 3 receitas para fazer com os ingredientes da Xepa.

Fígado acebolado

Ingredientes

500 g de fígado bovino limpo e cortado em tiras

bovino limpo e cortado em tiras 1 cebola descascada e cortada em meia-lua

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de água

2 colheres de chá de sal

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Transfira a cebola para um recipiente e reserve. Regue a frigideira novamente com azeite e leve ao fogo médio. Acrescente o fígado e frite por 5 minutos, mexendo sempre. Após, junte a cebola e misture bem. Tempere com sal, regue com o suco de limão e a água. Mexa até formar um molho ralo. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Rabada

Ingredientes

1 kg de rabo de boi limpo

2 cebolas descascadas e picadas

3 dentes de alho descascados e amassados

1 pimentão-vermelho

1 pimentão-verde

340 g de tomate pelado

pelado 1 ramo de cheiro-verde picado

1/2 xícara de chá de vinagre

Sal, pimenta-do-reino moída, pimenta-calabresa e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o rabo de boi, regue com vinagre e misture bem. Após, lave em água corrente, seque e corte em pedaços, separando. Tempere com sal, pimenta-do-reino, pimenta-calabresa e deixe descansar por 10 minutos.

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho, a cebola e doure. Acrescente os pimentões e refogue até murcharem. Junte o rabo de boi, os tomates pelados e cubra com água. Tampe a panela e deixe cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e salpique com cheiro-verde. Leve ao fogo médio novamente, sem tampar a panela, até o molho reduzir. Sirva em seguida.

Moela de frango com molho (Imagem: Shutterstock)

Moela de frango com molho

Ingredientes

1 kg de moela de frango

1 fio de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 pimentão-verde picado

1 tomate picado

1 xícara de chá de água quente

340 g de molho de tomate

Sal, colorau, cominho, pimenta-do-reino moída e salsa a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho, o colorau, o pimentão-verde e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate e misture bem. Junte a moela de frango, o sal, o cominho, a pimenta-do-reino, a água, o molho de tomate e mexa bem. Tampe a panela e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela, salpique com salsa e sirva em seguida.