Adaptação de David Nicholls chega à Netflix- Headline News, edição 21h

A adaptação do grande sucesso de David Nicholls, "Um Dia", chega à Netflix nesta quinta-feira, 5



A adaptação do grande sucesso de David Nicholls, “Um Dia”, chega à Netflix nesta quinta-feira, 5. Dessa vez, a história será contada em uma minissérie.

Fernando Haddad nega caça às bruxas

Fernando Haddad nega caça às bruxas em investigações sobre irregularidades no programa do setor de eventos. O ministro da Fazenda pretende levar relatório da receita federal sobre os problemas ao congresso , que resiste em aprovar a medida provisória que encerra o Perse.

Sai autopsia do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera

A autopsia do ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, que morreu na terça-feira, mostra que ele sobreviveu à queda do avião, mas morreu afogado. Investigações preliminares mostraram que ele não tinha conseguido soltar o cinto de segurança.

Policia Civil prende homem na FGV

A Polícia Civil de São Paulo prendeu em flagrante na tarde de terça-feira, um homem de 55 anos, identificado como Paulo, acusado de instalar câmeras em um vestiário feminino da FGV, localizada na Liberdade, região central de São Paulo.