Agenda infantil: LIVE com o ‘Diário de Mika’ é opção para este domingo

Transmissão gratuita começa a partir das 17 horas; ação une entretenimento com solidariedade

Divulgação Transmissão gratuita acontece neste domingo, a partir das 17 horas



Unindo entretenimento para as crianças em meio à quarentena e ação solidária para famílias em vulnerabilidade social, a Niterói Kids Live promove neste domingo, 16, uma transmissão online com a turma do “Diário de Mika”. Mesmo em formato de live, o show promete muita diversão e interatividade com as crianças diretamente das suas casas.

A apresentação será transmitida de forma gratuita a partir das 17 horas deste domingo, pelo Instagram @odiariodemikabr. Além de divertir a criançada neste período de distanciamento social, a live também visa arrecadar fundos para o projeto “Sempre Criança”, instituição que atua em prol de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social das regiões de Niterói e São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. As contribuições podem ser feitas pelo site da Sympla.

O “Diário de Mika” é um desenho educativo que conta a história de uma menina de 4 anos e que está aprendendo a lidar com as descobertas do mundo. As novidades são contadas para os brinquedos do quarto de Mika por meio de desenhos em seu tablet. O projeto Niterói Kids Live é realizado pela Mosquito Promoções, e já contou com a participação de outros personagens do mundo infantil, como a Branca de Neve, o Mágico de Oz, entre outros.

O “Diário de Mika” está disponível no Panflix, o novo serviço de streaming brasileiro do Grupo Jovem Pan, que pode ser baixado e acessado gratuitamente.