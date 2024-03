Akira Toriyama, criador de ‘Dragon Ball’, more aos 68 anos; veja homenagens

Ícone do anime deixou um enorme legado na cultura pop mundial; o rapper Emicida, o humorista André Alba, Flamengo, Palmeiras e outros clubes de futebol fizeram posts nas redes sociais para celebrar a vida do artista

STR/JIJI Press/AFP O artista de mangá japonês Akira Toriyama em registro de 1982



O mundo do anime e mangá está de luto pela perda de Akira Toriyama, o lendário criador de “Dragon Ball”. Responsável por dar vida a Goku e outros personagens icônicos, ele deixou um enorme legado na cultura pop mundial. Sua morte, aos 68 anos, ocorreu no dia 1º de março, mas só foi divulgada nesta sexta-feira, 8, na conta oficial de Dragon Ball no X (antigo Twitter), devido a complicações de um hematoma cerebral. Antes de “Dragon Ball”, Toriyama já havia feito sucesso com o mangá “Dr. Slump”, lançado em 1980. O desenhista e roteirista, que havia abandonado um emprego em uma agência de publicidade para se dedicar aos quadrinhos, conquistou o público com sua história bem recebida. Com o sucesso de Dr. Slump, Toriyama foi incentivado a criar algo inspirado em filmes de kung fu, resultando na criação de Dragon Ball, que se tornou um fenômeno mundial.

Dragon Ball rapidamente se tornou extremamente popular, vendendo milhões de exemplares semanalmente e se expandindo para anime, videogames, bonecos e até mesmo filmes com atores reais em Hollywood. A obra de Toriyama conquistou fãs ao redor do mundo, influenciando gerações e se tornando uma referência no universo dos animes e mangás. Mesmo sendo uma figura reclusa e nunca tendo visitado o Brasil, a admiração dos fãs por Akira Toriyama permanece eterna, garantindo que seu legado jamais será esquecido.

No Brasil, onde “Dragon Ball”, conquistou gigantesca popularidade, foram várias as homenagens a Toriyama, especialmente no futebol. O Flamengo relembrou a famosa comemoração de Gabigol e Bruno Henrique imitando a fusão de “Dragon Ball Z”. Palmeiras, Cruzeiro Atlético-MG, Bahia e o perfil da Copa do Brasil também publicaram homenagem ao ícone do anime. O rapper Emicida, notório fã de Toriyama – o clipe de “Quem Tem um Amigo (Tem Tudo)’ é inspirado no unvierso de “Dragon Ball” escreveu no X uma mensagem de despedida: “Obrigado, Toriyama san! Descanse em paz mestre”. Eiichiro Oda, criador de “One Piece”, Toriyama publicou uma carta dizendo que o amigo “se foi cedo demais”.

Confira as homenagens a Akira Toriyama

Obrigado Toriyama san!

Descanse em paz mestre!

💛🌿 pic.twitter.com/oj1IsfHEPz — emicida (@emicida) March 8, 2024

Hoje faz uma semana que Akira Toriyama, gênio do mangá, deixou o mundo dos vivos. Assim como o nosso rei Zico surgiu no Brasil e encantou até o outro lado do planeta, Toriyama fez o mesmo partindo do Japão. Fica aqui nossa homenagem ao criador de Dragon Ball, que seguirá nos… pic.twitter.com/MbJquOL1Cp — Flamengo (@Flamengo) March 8, 2024

Seu sorriso é tão 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐋𝐀𝐍𝐃𝐄𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄

Que deixou meu coração alegre 🐉 Em memória de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball e tantos outros mangás que marcaram a infância de uma geração. ✨ pic.twitter.com/SrUFCp0ksj — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 8, 2024

Liberdade é correr pelo céu,

Sempre unidos vamos triunfar… 🎶🐲🟠 Dragon Ball marcou e ainda marcará diversas gerações e Akira Toriyama será eterno através das suas obras. Descanse em paz, Mestre Akira. 🖤 pic.twitter.com/FSxJPLJy3j — Atlético (@Atletico) March 8, 2024

Em memória de Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, nada mais justo do que recordarmos o Calleri super saiyajin decidindo a #CopaBetanoDoBrasil para o Soberano! 🇾🇪 O futebol não vai esquecer dessa obra! 🙏 pic.twitter.com/Hdk6plHZ10 — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 8, 2024

🐉 Hoje não é Xalaialaiá e sim Chala-Head-Chalá! 🎥 Imagens do treino de hoje com a música de abertura do Dragon Ball Z. Uma homenagem do Esquadrão ao criador do anime, Akira Toriyama, que faleceu ontem, aos 68 anos. #BBMP pic.twitter.com/B5aumwaHXD — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 8, 2024

Homenagem do #MaiorCampeãoDoBrasil ao criador do Dragon Ball, um universo que marcou gerações! Descanse em paz, Akira Toriyama! 🐉😔 pic.twitter.com/1tKapP5eMq — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 8, 2024

Sempre unidos, vamos triunfar🇪🇪✨ Akira Toriyama, criador do Dragon Ball, nos deixou no último dia 1º. Ele cativou uma geração inteira e através de sua arte transmitiu valores de resiliência e união que o Grêmio sempre defendeu. O céu resplandece ao seu redor, descanse em paz.🐉 pic.twitter.com/kUGEuIqctU — Grêmio FBPA (@Gremio) March 8, 2024

🎶 “𝑳𝒊𝒃𝒆𝒓𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒆́ 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒓 𝒑𝒆𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒆́𝒖𝒔

𝑺𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒕𝒓𝒊𝒖𝒏𝒇𝒂𝒓” 🎶 Akira Toriyama nos ensinou a sonhar e superar os nossos limites. O Paris Saint-Germain lamenta profundamente seu falecimento e presta suas homenagens aos… pic.twitter.com/u8xju9qUiV — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) March 8, 2024

Só mais uma cena em homenagem ao grande Akira Toriyama. Isso aqui é o puro suco de Dragon Ball Z. pic.twitter.com/aq7tWbY2cQ — Alba (@albaaoficial) March 8, 2024

hoje nos despedimos de Akira Toriyama, criador da série Dragon Ball que marcou a infância de milhões de pessoas e ainda será lembrada por várias gerações. Akira fez história… descanse em paz! 🧡 pic.twitter.com/jlULUM1Xga — Cifra Club (@cifraclub) March 8, 2024

Governo de El Salvador comenta sobre o falecimento de Akira Toriyama: “El Salvador expressa suas condolências ao Japão pelo falecimento de Akira Toriyama. O Governo de El Salvador, por meio do Ministério das Relações Exteriores, une-se com profunda tristeza ao luto pela partida… pic.twitter.com/KgICnXO2Th — Kami Sama Explorer 👹👒 (@kamisamaexp) March 8, 2024