Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi formam paredão quíntuplo do ‘BBB 24’ – Headline News, edição das 13h

Seguindo com as novidades da 24ª edição do Big Brother Brasil, foi formado neste domingo, 21, o primeiro paredão quíntuplo da temporada. A berlinda foi composta pelo voto do líder da semana Rodriguinho, que indicou Alane; contragolpe do emparedado pelo líder, que escolheu Pitel; votação da casa, que indicou Vinícius; contragolpe do mais votado da casa, que puxou Marcus Vinícius e os dois indicados pelos contragolpes puxaram mais um em consenso, sendo Luigi o último a ser nomeado para a berlinda. A eliminação acontece na terça-feira, 23.

Lula participa do novo plano de ações para estimular industrias brasileiras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira, 22, do lançamento de um plano de ações para tentar estimular e desenvolver as indústrias brasileiras. O programa prevê, entre outros instrumentos, a disponibilização de linhas de crédito, subsídios e investimentos públicos.

Sônia Guajajara viaja para o Sudoeste da Bahia

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, embarcará nesta segunda para a região da Terra Indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, no Sudoeste da Bahia. Segundo a pasta, ela deve acompanhar as investigações de um ataque a indígenas na área.

Palmeiras estreia com empate no Paulistão

O Palmeiras estreou no campeonato paulista em empate de 1 a 1 com o Novorizontino. O gol palmeirense foi marcado por Raphael Veiga, de cabeça, enquanto Willian Farias balançou as redes para os donos da casa. O resultado deixou os torcedores insatisfeitos e aumentou a pressão sobre a equipe.