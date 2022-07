Alcione é internada no Rio e passa por cirurgia para corrigir coluna

Cantora, de 74 anos, se recupera bem e deve receber alta médica nos próximos dias

DHAVID NORMANDO / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Cantora Alcione foi internada, no último fim de semana, no Hospital Copa D'Or



A cantora Alcione, de 74 anos, foi internada no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, e passou por uma cirurgia para corrigir uma das vértebras da coluna. Após o procedimento, realizado no domingo, 17, a artista se recupera na unidade. A previsão é que ela tenha alta médica nos próximos dias. Alcione deu entrada no hospital com uma espondilolistese – falha na lombar em suportar altas cargas e que resulta no deslizamento de vértebras sobre a outra, o que desalinha a coluna. Em nota, a equipe da cantora acalmou os fãs. “Gostaríamos de enfatizar que a cirurgia realizada pelo Dr. Deusdeth Gomes do Nascimento e equipe foi muito bem-sucedida e que a alta hospitalar deverá acontecer nos próximos dias”.