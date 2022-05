Alok se emociona com mãe que perdeu filho: ‘Era seu fã, mas não deu tempo’

DJ foi às lágrimas e abraçou a mulher; público e convidados do programa também se emocionaram; assista o vídeo

Reprodução/TV Globo Alok se emocionou com a história de Poliana



A história de uma mãe que perdeu o filho de 19 anos no ano passado levou Alok às lágrimas durante sua participação no programa “Altas Horas” deste sábado, 14. Poliana, que estava na plateia, contou que o jovem era fã do DJ, mas nunca teve a oportunidade de assistir um dos shows. “O sonho da vida dele era conhecer o Alok. Filho, você está comigo. Alok, receba o abraço do meu filho, que com certeza está aqui porque o sonho da vida dele era você. Ele era muito seu fã, mas não deu tempo de te conhecer. Ele te admirava e não teve tempo de poder curtir”, disse a mãe. O DJ então se levantou e foi abraçar Poliana. Pedro Bial, Juliana Paes e Juliette Freire participavam do programa e também se emocionaram com o momento, aplaudido pelo público.

Alok contou que fez a música “Ocean” para uma mãe que perdeu a filha, inspirado por um poema do guru indiano Osho. “Ele diz que o rio, quando nasce, vai percorrendo todo aquele circuito dele de curvas até que ele chega muito próximo do oceano e morre de medo. Porque ele sabe que a partir daquele momento, quando ele encontrar o oceano, ele vai desaparecer para sempre”, disse. “Todos nós somos rios a caminho do oceano. Eu senti o abraço dele aqui agora, senti o seu abraço. Acho que nenhuma mãe e pai merecem passar por isso, mas tudo tem obviamente um propósito de deus. Acredito nisso e gente ainda vai se reencontrar com ele quando nos tornarmos oceano”, acrescentou.