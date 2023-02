Amanda vence a quarta prova do Anjo do BBB 23

Amanda é o novo anjo do Big Brother Brasil 23. A Prova do Anjo foi disputada na tarde deste sábado, 11, e foi disputada em duplas. Amanda fez dupla com Cara de Sapato. Após vitória da dupla, o vencedor foi definido em uma dinâmica de sorte com cards entre os dois. A sister levou a melhor e de quebra ainda levou um carro 4×4 da Chevrolet. O lutador ganhará uma imunidade surpresa durante a formação do novo paredão neste domingo, 12. Dois brothers foram vetados da prova: Cristian (vetado por Fred Desimpedidos) e Ricardo (vetado por Cezar Black). Marvvila e Cezar foram escolhidos pela médica para o Castigo do Monstro.

Os participantes foram divididos em duplas. O objetivo era coletar o maior número de objetos possíveis e colocá-los na caçamba do automóvel 4×4. Uma pessoa teria que pegar cada objeto em determinado espaço do chão, enquanto o outro participante o usava um controle remoto para movimentar o companheiro. Caso houvesse igualdade, um gabarito constando o valor de cada objeto entrava no jogo. A dupla que somasse o maior número de pontos venceria. Ele só era anunciado após o fim da prova e em somente em casa de empate. Dupla vencedora, Amanda e Cara de Sapato foram a prova final, que consistia em uma disputa de cards. Eles estavam dentro de urnas instaladas pelo jardim da casa. O vencedor será quem tirasse dois logos da Chevrolet e a Sister levou a melhor.