Ana Hickmann e Edu Guedes farão almoço de noivado intimista

Celebração deve acontecer em setembro no interior de São Paulo, com apenas 50 convidados, entre amigos e família

Divulgação Casal está junto desde março deste ano



Ana Hickmann e Edu Guedes estão prestes a dar um importante passo em suas vidas, pois anunciaram que vão se casar. Para celebrar essa nova fase, o casal está organizando um almoço de noivado, que ocorrerá no dia 14 de setembro, no interior de São Paulo. O evento será intimista, reunindo cerca de 50 convidados.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O vestido que Ana usará no grande dia está sendo criado pela estilista Leticia Manzan. A peça foi idealizada com uma proposta inovadora, apresentando texturas diferenciadas e uma modelagem que destaca as curvas da apresentadora. A decoração do evento promete ser elegante, com uma paleta de cores que inclui branco e azul, enquanto o menu contará com uma feijoada, um prato que tem um significado especial para o casal.

O relacionamento entre Ana e Edu começou a ser publicamente reconhecido em 12 de março, após uma amizade que se transformou em romance em janeiro deste ano. Ambos esclareceram que não houve qualquer tipo de traição, afirmando que estavam solteiros quando decidiram se aproximar. Essa nova fase na vida do casal tem gerado grande expectativa entre os fãs e amigos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile