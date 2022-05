Ana Maria Braga e Patrícia Poeta terão horários trocados na TV

Além da inversão na programação, Globo aposta em nova disposição de funcionários após saída de Fátima Bernardes do programa ‘Encontro’

Reprodução/Globo Ana Maria Braga assumirá horário que antes era ocupado pelo programa Encontro, apresentado por Fátima Bernardes



A TV Globo irá mudar a grade de programação matinal da emissora a partir do dia 4 de julho. Agora, o programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, será exibido no horário comumente ocupado pelo “Encontro”. A decisão vem após análise de comportamento de público e desempenho dos programas conforme temas abordados em sua rotina. Além disso, a Globo promoverá uma dança das cadeiras entre os apresentadores. O programa “Encontro” passa a ser comandado por Patrícia Poeta, enquanto o “É De Casa” será apresentado pela jornalista Maria Beltrão, anteriormente na GloboNews. Fátima Bernardes passará a coordenar as tardes do “The Voice Brasil”. A repórter Andréia Sadi assume o Estúdio i, noticiário da GloboNews.