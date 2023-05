Ana Vilela cria perfil no OnlyFans: ‘A vida é trem bala, parceiro’

‘Vamos de gorda e lésbica no OnlyFans também’, escreveu a cantora de 23 anos, conhecida nacionalmente pelo hit lançado em 2017

Reprodução/Twitter/@anavilela A cantora Ana Vilela criou uma conta no OnlyFans



Ana Vilela, conhecida nacionalmente pelo hit “Trem Bala”, anunciou que abriu um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adultos. Através das redes sociais, a cantora e compositora de 23 anos divulgou a notícia e comemorou. “E vamos de gorda e lésbica no OnlyFans também. F*se. A vida é trem bala, parceiro”, escreveu Ana, na legenda de uma foto em que aparece fazendo uma pose sensual e usando lingerie preta. Imediatamente, diversas personalidades interagiram com a jovem e exaltaram a coragem. “Arrasou”, escreveu o ex-BBB 20 Victor Hugo. “Que isso, hein. Então essa é a novinha do OnlyFans”, emendou Mai Purper. “Meu trem bala até descarrilou agora”, brincou a usuária Jasmine. Confira abaixo.