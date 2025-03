Andressa Urach anuncia candidatura à Câmara em 2026: ‘lutando pelas garotas de programa, pelos travestis e pelos gays’

Ex-modelo e influenciadora pretende ser a voz de acompanhantes de luxo e da comunidade LGBTQIAPN+, buscando promover mudanças significativas na sociedade

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial "Só que eu queria participar de algum partido político que fosse centro, não fosse nem direita e nem esquerda, sabe?", disse Urach



Andressa Urach revelou sua intenção de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. A ex-modelo e influenciadora pretende ser a voz de acompanhantes de luxo e da comunidade LGBTQIAPN+, buscando promover mudanças significativas na sociedade. Por meio de stories no Instagram, Urach disse estar “pensando em me candidatar ao ano que vem pra poder lutar tanto pelos gays quanto das garotas de programa, e todas as mulheres, e todas as pessoas que são, de uma certa forma, perseguidos por essa sociedade hipócrita e machista”. Ainda em fase de definição, a ex-participante de reality shows está avaliando qual partido se aliar.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Só que eu queria participar de algum partido político que fosse centro, não fosse nem direita e nem esquerda, sabe? Que eu pudesse fazer os meus projetos de lei sem ninguém ficar interferindo”. Urach busca uma legenda de centro que ofereça a flexibilidade necessária para implementar suas propostas e projetos de lei, que visam a inclusão e a defesa de direitos. “Vão ter que me engolir, tá? Vão ter que engolir a mamãe, criadora de conteúdo, lá no plenário lutando pelas put*s, e lutando pelos travestis, pelos gays, pelas mulheres, e lutando pelo povo, tá? Porque a mamãe veio do zero”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira