Andressa Urach posa com escultura de ‘pênis gigante’ em museu erótico em Gramado

Influenciadora visitou o local ao lado do filho Leon Urach e de amigas

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Andressa Urach publicou foto ao lado de 'pênis gigante' no Instagram



A influenciadora digital Andressa Urach publicou neste sábado, 8, uma foto com uma escultura de “pênis gigante” em um museu erótico, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul. Na primeira foto, de uma sequência da postagem, ela está sentada em uma escultura de “pênis gigante”. Já na segunda Andressa aparece segurando um “telefone de pênis”. Na última, a modelo posa ao lado do filho Leon Urach e de amigas. Em fevereiro, Urach anunciou sua entrada no OnlyFans e negou a volta à prostituição. “Não precisa voltar a me prostituir. Fiz meu primeiro saque do OnlyFans e, em poucos dias, já lucrei quase R$ 40 mil. Estou muito feliz”, comentou em entrevista à revista Quem.