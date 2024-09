Andressa Urach revela frequência surpreendente de relações sexuais com o namorado

Influenciadora chocou seus seguidores ao expor sua intimidade com o ator pornô Lucas Ferraz

Reprodução/Instagram/@andressaurachoficial Andressa Urach posa para foto com o namorado Lucas Ferraz



Andressa Urach, de 36 anos, compartilhou detalhes íntimos sobre sua vida sexual com o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz, de 25. Em uma conversa no Instagram, a influenciadora revelou que, em média, eles têm relações sexuais cerca de 13 vezes por dia. Essa informação surgiu após um seguidor questionar sobre seu recorde em atividades sexuais. Durante o bate-papo, Andressa destacou que essa frequência é mantida especialmente durante suas férias. A influenciadora também fez uma declaração sobre suas preferências, mencionando que tem uma inclinação pelo sexo anal. Ela ainda acrescentou que, por motivos pessoais, não costuma utilizar a boca durante as relações.

A interação com os fãs no Instagram trouxe à tona a vida pessoal de Andressa, que não hesitou em compartilhar detalhes que muitos considerariam privados. A revelação gerou uma série de reações entre seus seguidores, que ficaram surpresos com a intensidade da rotina sexual do casal. Essas declarações de Andressa Urach refletem sua personalidade aberta e desinibida, características que a tornaram uma figura conhecida nas redes sociais. A influenciadora continua a atrair a atenção do público com suas postagens e interações.

