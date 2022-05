Aos 20 anos, modelo austríaca quer aumentar prótese de silicone em busca dos maiores seios do mundo

Popular na plataforma OnlyFans, Jessy Bunny também planeja investir em cirurgias na boca, nariz e olhos

Reprodução/Instagram/@jessy.bunny.oficial Jessy Bunny já utiliza próteses de 2 mil mililitros em cada seio



A vida da modelo austríaca Jessy Bunny, de 20 anos, tornou-se polêmica após a jovem afirmar que quer bater o recorde de portadora dos maiores seios do mundo. Após gastar o equivalente a R$ 262 mil em cirurgias plásticas, Jessy, popular na plataforma OnlyFans, contou ao portal estrangeiro “Daily Star” que seu implante de silicone de 2 mil mililitros não são o suficiente para ela. “Eu quero ter os maiores peitos do mundo, mas também os maiores lábios e a maior bunda. Também quero remover dois pares de costelas, uma segunda cirurgia no nariz e implantes de bochecha e queixo”, afirmou. Ela disse ainda que suas vontades sobre o corpo causaram desentendimentos na família e hoje não fala mais com seus próprios pais. “Meus pais não me deixavam brincar de Barbie, então eu decidi me tornar uma Barbie. Não mantenho contato com a minha família, eles cortaram relações comigo.”

Jessy decidiu que pretende transformar sua aparência na adolescência quando descobriu a existência de bonecas 3D na internet. Desde então, molda sua fisionomia em torno disso. “Ao mesmo tempo que é feminino, soa extremamente falso. Gosto disso. Quando estou nas ruas, todos param para me olhar. É compreensível, pois não apenas tenho os maiores seios de Viena, como também os de toda Áustria“, contou. “Algumas pessoas fazem comentários desagradáveis e outras pedem para tirar fotos. É curioso como também muitas mulheres adoram meu visual, o que me faz muito feliz.”