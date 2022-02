Após críticas de Léo Picon, equipe de Jade se manifesta sobre redes sociais: ‘Já foi decretada como vilã’

Irmão da sister disse não estar de acordo com a forma como os perfis estão sendo administrados durante o Big Brother Brasil

Reprodução/Instagram/@leopicon Irmão de Jade Picon se manifestou sobre equipe da sister durante o BBB



Após Léo Picon criticar a administração das redes sociais de sua irmã, Jade Picon, a equipe da influencer publicou uma nota de esclarecimento nesta quarta-feira, 16, em que rebate as declarações e afirma que não vai trabalhar “para limpar a imagem de alguém que já foi decretada como vilã”. Nesta terça, o irmão de Jade fez um post em que disse não estar de acordo com a forma como os perfis dela estão sendo gerenciados durante sua participação no Big Brother Brasil. A equipe colocou o nome “Jade Piton” nas redes sociais da blogueira, em referência a uma espécie de cobra, e fez postagens em que brinca com o fato de ela ser a “vilã” da edição. “Minha paciência está muito próxima do limite”, disse Léo em vídeo.

Em comunicado, os administradores das redes sociais de Jade afirmaram que as pessoas “sempre tendem a pintar um vilão e um mocinho” nos reality shows. “Portanto, se a Jade foi definida como vilã pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu ou tentar remar contra uma maré inteira na internet”, diz a nota. “Se o Brasil inteiro está fazendo memes e críticas super pesadas a ela, por que nós não podemos entrar na brincadeira também?”, questionou a equipe. “Vocês queriam protagonismo, ela está sendo protagonista… Quem quiser que o adm mude a estratégia, é só começar a dar destaque também para as coisas legais que a Jade faz. Não só as coisas ruins. Como todo ser humano, temos partes ruins e boas”, concluíram.