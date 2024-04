Após desabafo de Mani Reggo, Davi Brito se declara e pede desculpas por comportamento depois de vencer o BBB24

Davi Brito se pronunciou na madrugada deste domingo (21), em uma live, pedindo desculpas e fazendo uma declaração de amor

Reprodução/ TV Globo Em live, Davi expressou seu amor por Mani e reconheceu os erros em seu comportamento



Depois de uma série de críticas e descontentamento de Mani Reggo, o vencedor do BBB 24, Davi Brito se pronunciou na madrugada deste domingo (21), em uma live, pedindo desculpas e fazendo uma declaração de amor à namorada. Na tarde do sábado, Mani deixou de seguir Davi nas redes sociais e fez um desabafo sobre a maneira como vinha sendo tratada pelo namorado em entrevistas após o término do programa. Segundo Mani, ela se sentiu incomodada com algumas declarações feitas por Davi, que pareciam diminuir o relacionamento. Diante das críticas e da repercussão nas redes sociais, Davi decidiu se pronunciar. Durante a live, ele expressou seu amor por Mani e reconheceu os erros em seu comportamento. “Eu estou super disposto a conversar com minha namorada. Eu considero ela como minha namorada. Ela é uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que eu gosto muito. Uma pessoa linda, maravilhosa, gente fina”, declarou Davi.

O pedido de desculpas e a declaração de amor foram bem recebidos pelos fãs do casal, que expressaram apoio e encorajaram a reconciliação entre os dois. Após o episódio, Mani também voltou a seguir Davi nas redes sociais, indicando um possível acerto entre o casal.