Após família autorizar lançamento, irmão de Marília Mendonça se desculpa com Naiara Azevedo: ‘Fui duro nas palavras’

Reprodução/Instagram/naiaraazevedo Lançamento de música de Naiara com Marília causou polêmica



A família de Marília Mendonça resolveu autorizar o lançamento de uma parceria da cantora com Naiara Azevedo. A música 50% seria lançada durante a participação da sertaneja no Big Brother Brasil. No entanto, a família foi contrária a divulgação de um clipe gravado após a morte de Marília, diferente daquele feito pela artista em vida. Por meio dos stories do Instagram, o irmão da cantora, João Gustavo, explicou a situação e pediu desculpas pelas críticas que fez a Naiara. “Conforme foi noticiado, a equipe da Naiara Azevedo nos procurou e entendeu nossa posição contrária ao lançamento de uma gravação feita após a morte da Marília. Um vídeo totalmente diferente daquilo que ela havia feito em vida, com um tom apelativo de tristeza e sofrimento”, justificou. “Minha irmã sempre levou felicidade por onde passava, essa é a imagem que queremos defender. Nunca fomos contrários ao lançamento feito em vida pela Marília com a Naiara, essa era a vontade dela e será respeitada”, disse Gustavo.

“Peço desculpas pela forma intempestiva como agi, criticando de uma forma dura a artista Naiara. Quando minha mãe tomou conhecimento do vídeo que queriam lançar, ela ficou muito triste, e vê-la daquele jeito me fez perder a cabeça e agir de forma impulsiva. Hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras”, continuou. Após Naiara entrar no BBB 22, João Gustavo afirmou que ela queria se promover. “Parabéns, Naiara, isso eu já sabia, você nunca enganou ninguém. Todo mundo já sabia que você entraria no ‘BBB’ para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar não, gente, ninguém vai ganhar em cima dela [Marília] não”, disse na ocasião.