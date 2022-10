Apresentadora americana de 80 anos revela que transou com fantasmas

Afirmação foi feita depois que uma mulher disse que tinha “fantasmas sexuais” em casa

Jeff Lipsky/ABC Joy Behar é apresentadora do programa americano "The View"



A apresentadora do programa americano “The View’, Joy Behar, de 80 anos, disse que já transou com fantasmas. A afirmação foi feita depois que o programa mostrou uma mulher dizendo que tinha “fantasmas sexuais” em casa e que falavam a ela palavras provocantes quando estava sozinha. Ela ainda comentou que havia filmado as assombrações. Durante conversa sobre o assunto, a apresentadora se ofereceu para ajudar a mulher. “Deixe-me ajudá-la. Ela está tendo alucinações sexuais? Nós todas temos isso, nós lemos romances para ter alucinações sexuais, certo?”, iniciou. Neste momento, a jornalista Sara Haines brincou, questionando se teria a possibilidade de ficar grávida de um fantasma. Joy então respondeu a colega. “Eu já transei com alguns fantasmas e nunca fiquei grávida”, completou. As mulheres do programa caíram na risada após a afirmação da apresentadora.