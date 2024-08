‘Armadilha’: confira curiosidades sobre o novo filme de M. Night Shyamalan

Estrelado por Josh Hartnett e Seleka, longa já arrecadou mais de R$ 3 milhões de reais nas bilheterias brasileiras desde a estreia, na semana passada

Divulgação/Warner Bros. Pictures Filme conta a história de um assassino em série fictício



Armadilha, novo thriller de suspense de M. Night Shyamalan que estreou há uma semana nos cinemas, já arrecadou mais de R$3 milhões em bilheteria no Brasil. A trama tem como cenário o show da cantora pop Lady Raven, vivida por Saleka, filha do diretor, que leva Cooper (Josh Hartnett) e sua filha a um estádio onde é montado um plano para capturar um serial killer.

Confira curiosidades sobre o longa

O nome ‘Lady Raven’ foi escolhido por Saleka. Entre as tentativas de nomear a cantora, a atriz conta que esse foi seu nome preferido. “Corvo (raven, em inglês) é um símbolo, em nossa família, de algo sombrio, mas belo, e, também, forte e majestoso”, conta. Além disso, quando entendeu mais sobre a personagem, teve certeza da escolha. “Ela é uma artista que quer ensinar ao seu público e às garotas para acreditar em quem você é e não ter medo”, diz Saleka.

As músicas do show acompanham a história. Além de o concerto ser fundamental em grande parte da trama, as músicas cantadas por Saleka e suas coreografias seguem uma sequência proposital, transmitindo as emoções que a história está passando naquele momento. “A trilha sonora marca o filme inteiro, baseada nas experiências pessoais e de relacionamentos de Lady Raven ou em seus traumas, mas também aumenta a intensidade dos protagonistas, de seus sentimentos e experiências”, divide a coreógrafa Cora Kozaris.

Falha na internet levou Shyamalan a se comunicar por mímica. A primeira reunião da jovem atriz Ariel Donoghue com seu provável diretor para conversar sobre a possibilidade de interpretar Riley começou sem palavras. Uma dificuldade técnica deixou a chamada de vídeo sem áudio, então, nos primeiros minutos, M. Night Shyamalan e Ariel recorreram à mímica para tentar se comunicar.

