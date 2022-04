‘As pessoas viram na Juliette coisas que nós, lá dentro, não vimos’, diz Viih Tube sobre o ‘BBB 21’

Em entrevista ao Pânico, influenciadora desabafou sobre sua participação no reality show: ‘Vi os meus defeitos, foi um tapa na cara’

Reprodução/Jovem Pan News Viih Tube foi a convidada do programa Pânico desta sexta-feira, 29



Nesta sexta-feira, 29, o programa Pânico recebeu a influenciadora digital Viih Tube. Em entrevista, ela opinou sobre quais seriam o motivo pelo favoritismo e a vitória de Juliette no “BBB 21”. “Acho que as pessoas se imaginaram no lugar dela e viram nela coisas que a gente, lá dentro, não viu. A Juliette foi uma virada de chave na minha vida. Vi os meus defeitos, foi um tapa na cara. Muitas coisas que eu não orgulho em mim, coisas que a gente demora anos para se tocar, olhei e vi. Ela me ensinou muita coisa, sou grata por tê-la conhecido”, contou.”Hoje em dia a gente não é amiga próxima, mas, quando ela saiu da casa, a gente conversou muito. Ela teve a paciência de me aconselhar em mais coisas, foi um amor.”

Durante sua participação no reality show, Vitória atingiu a terceira maior rejeição do programa, com 96,69% dos votos. Ela ficou conhecida por sua capacidade de ludribriar outros brothers e se desviar dos paredões, o que acabou gerando o desgosto do público. Sobre isso, a youtuber afirmou que sua passagem pelo “Big Brother Brasil” foi uma fase de autoconhecimento. “A questão é que você se conhece, você é colocado numa situação que não vai viver. Se vê numa situação que você não vê no dia a dia”, disse. “Percebi que eu me articulo demais, sou manipuladora. Para trabalho, é maravilho, mas na vida pessoal não precisa, né? Eu tinha um cagaço de ir par o paredão e realmente consegui manter uma amizade com todo mundo”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Viih Tube: