Asap Rocky e Rihanna teriam se separado após traição, diz jornalista

Nome da cantora, que está grávida do rapper, chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter

Reprodução/Instagram/@people Rihanna está grávida de Asap Rocky



Rumores de um possível término do relacionamento de Asap Rocky e Rihanna movimentaram as redes sociais nesta quinta-feira, 14. A informação foi divulgada pelo jornalista Louis Pisano, que afirma que o rompimento ocorreu após o rapper supostamente trair a cantora, que está grávida dele, com a designer de sapatos Amina Muaddi. A artista teria descoberto a traição durante o Paris Fashion Week. A estilista foi responsável por alguns calçados da Fenty Beauty, marca de Rihanna.

“Asap e Amina não é novidade porque ela estava saindo com ele anos atrás e e também colaborou com ele para uma coleção de sapatos”, disse Pisano. A notícia repercutiu e o nome da cantora chegou ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Amina segue Rihanna no Instagram e a última publicação da designer, realizada ontem, é uma foto da cantora. Ela e Asap ainda não se manifestaram sobre os rumores.