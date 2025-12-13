Ator de ‘O Máscara’ e ‘Pulp Fiction’, Peter Greene morre aos 60 anos

O corpo do ator foi encontrado na sexta-feira (12), em seu apartamento, em Nova York, nos EUA; causa da morte não foi revelada

Reprodução Pulp Fiction O ator Peter Greene morreu aos 60 anos, em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos



O ator Peter Greene, de “O Máscara” e “Pulp Fiction”, morreu aos 60 anos. O corpo foi encontrado em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (12). A informação foi confirmada pelo empresário do artista, Gregg Edwards, ao portal Deadline. A causa da morte não foi revelada.

À imprensa norte-americana, o empresário do artista explicou como chegou até o corpo do ator. “Fui informado de que havia uma música tocando no apartamento de Greene por mais de 24 horas”, contou.

O empresário disse ainda que havia conversado com o ator no início da semana e a morte causou surpresa. Peter Greene deixa uma irmã e um irmão.

CARREIRA

Peter Greene nasceu em Montclair, no estado de Nova Jersey, em 8 de outubro de 1965.

Ele iniciou a carreira de ator aos 20 anos, enquanto vivia em Nova York. Durante sua trajetória, o ator construiu uma carreira no cinema e na televisão, com destaque para interpretação de personagens criminosos e vilões.

Em 1993, Peter Greene foi protagonista do filme “Clean, Shaven”, no qual interpretou um homem com esquizofrenia suspeito de assassinato. A atuação foi elogiada pela crítica do jornal The New York Times. O veículo afirmou que ele transformou o papel “em um personagem intensamente angustiado e volátil, alguém que nem precisava se cortar para chamar a atenção do público”.

Em 1994, interpretou Dorian em “O Máscara”, protagonizado por Jim Carrey. No mesmo ano, encarou outro personagem emblemático, o Zed, em “Pulp Fiction”, de Quentin Tarantino.

Ambos os papéis ajudaram Greene a consolidar sua imagem como um ator que interpretava personagens sombrios de forma excelente.

Além de papéis principais, o ator teve participação marcante em “Os Suspeitos”, em que interpretou Redfoot, um receptador que fornece informações a um grupo de criminosos sobre um roubo a um joalheiro que termina com a morte da vítima.

Em “Dia de Treinamento”, viveu Jeff, um detetive baleado por Alonzo Harris, personagem de Denzel Washington, no contexto de uma tentativa de encobrir o assassinato a sangue-frio de um ex-agente da divisão de narcóticos.

Recentemente, Greene se dedicava às gravações do filme “Mascots” e do documentário “From the American People: The Withdrawal of USAID”.

*Com informação de Estadão Conteúdo