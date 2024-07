Ator de Pantanal morreu por queda acidental de sacada, diz polícia

Imagens de câmeras mostram o momento em que, após se levantar, Thommy se desequilibra e cai

Foto: Globo / João Miguel Junior

A polícia de Cuiabá, no Mato Grosso, apurou, na tarde deste sábado (20), que a morte do ator Thommy Schiavo, conhecido por seu papel como Zoinho em “Pantanal”, se deu em decorrência de uma da sacada do prédio de dois andares, em que o artista morava. Antes do acidente, na manhã deste sábado, Thommy estava com amigos em uma loja de conveniência. Imagens de câmeras mostram o momento em que, após se levantar, Thommy se desequilibra e cai. A polícia realizou perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML. Colegas de elenco e familiares expressaram profundo pesar, destacando sua contribuição à novela e o vazio deixado por sua partida precoce. Thommy deixa esposa e uma filha pequena, Lara.