Atores que recusaram o Oscar e os motivos por trás da decisão

Entenda quem são os artistas que disseram não à Academia, desde disputas sindicais até protestos políticos históricos que mudaram a cerimônia

Ganhar um Oscar é, para a grande maioria dos profissionais do cinema, o auge da carreira e a garantia de prestígio eterno. No entanto, em quase um século de premiação, um grupo seleto de artistas optou pelo impensável: recusar a estatueta dourada. Essas decisões raramente foram caprichos; na maioria das vezes, serviram como palco para manifestos políticos, defesa de integridade artística ou lealdade a causas trabalhistas.

Abaixo, detalhamos a história completa dos atores e profissionais que rejeitaram a honraria e o impacto dessas decisões na indústria.

O pioneiro: Dudley Nichols (1935)

Embora não fosse ator, o roteirista Dudley Nichols foi a primeira pessoa na história a recusar um Oscar, estabelecendo um precedente importante. Vencedor pelo roteiro de O Delator (The Informer), Nichols não compareceu à cerimônia e devolveu a estatueta.

O motivo: Nichols era um dos fundadores do Sindicato dos Roteiristas (WGA) e, na época, a organização estava em greve e em disputa com a Academia por reconhecimento e direitos trabalhistas. Aceitar o prêmio seria trair sua classe.

O desfecho: Anos mais tarde, em 1938, após as disputas serem resolvidas e o sindicato ser reconhecido, ele aceitou o prêmio retroativamente.

George C. Scott: o Oscar como “desfile de carne” (1971)

George C. Scott foi o primeiro ator a recusar o prêmio de Melhor Ator, que venceu por sua performance inesquecível no filme Patton, Rebelde ou Herói. Scott era conhecido por sua aversão à natureza competitiva das premiações artísticas.

Antes mesmo da cerimônia, ele enviou um telegrama à Academia pedindo para não ser indicado, afirmando que não entraria na disputa. A Academia ignorou o pedido e o premiou mesmo assim.

A frase polêmica: Scott descreveu a cerimônia do Oscar como um “desfile de carne de duas horas” ( meat parade ), uma exibição pública com suspense artificial apenas para fins comerciais.

O momento: Na noite da vitória, Scott ficou em casa assistindo hóquei na televisão. O produtor Frank McCarthy aceitou o prêmio em seu nome, mas a estatueta foi devolvida à Academia no dia seguinte.

Marlon Brando: o protesto indígena histórico (1973)

Este é, sem dúvida, o caso mais famoso e repercutido de recusa na história do entretenimento. Marlon Brando venceu como Melhor Ator por sua atuação lendária como Vito Corleone em O Poderoso Chefão, mas decidiu usar seu tempo de tela para uma causa humanitária.

Brando não compareceu ao evento. Em seu lugar, enviou Sacheen Littlefeather, uma atriz e ativista dos direitos dos povos nativos americanos.

O discurso: Quando o nome de Brando foi anunciado, Littlefeather subiu ao palco, recusou tocar na estatueta oferecida por Roger Moore e fez um discurso improvisado (devido à restrição de tempo) condenando o tratamento dado aos indígenas pela indústria cinematográfica e citando o cerco de Wounded Knee, que ocorria naquele momento.

A reação: A plateia reagiu com uma mistura de vaias e aplausos. O ato mudou para sempre a forma como o Oscar lida com discursos políticos, embora Littlefeather tenha sofrido ostracismo profissional por décadas após o evento.

Outros casos notáveis e ausências constantes

Além das recusas diretas, houve situações complexas envolvendo lendas do cinema que optaram por rejeitar a cerimônia ou o conceito do prêmio honorário.

Peter O’Toole e o Oscar Honorário

O lendário ator Peter O’Toole detém o recorde de maior número de indicações sem vitória (oito vezes). Em 2003, a Academia ofereceu a ele um Oscar Honorário pelo conjunto da obra.

A recusa inicial: O’Toole enviou uma carta polida recusando a honraria, com a famosa justificativa: “Ainda estou no jogo e posso ganhar o verídico [competitivo]”. Ele não queria um prêmio de “aposentadoria”.

A reviravolta: Após a Academia insistir que nomes como Paul Newman e Henry Fonda ganharam prêmios competitivos após o honorário, O’Toole concordou em comparecer e aceitou a estatueta.

Jean-Luc Godard

Um dos pais da Nouvelle Vague, o diretor franco-suíço Jean-Luc Godard recebeu um Oscar Honorário em 2010. Conhecido por seu desprezo às convenções de Hollywood, ele simplesmente não respondeu aos convites e não compareceu. Sua equipe comunicou que ele estava velho demais para viajar e que o prêmio não significava nada para ele.

Katharine Hepburn e Woody Allen

É importante diferenciar “recusar o prêmio” de “não ir à festa”.

Katharine Hepburn: Venceu quatro vezes (um recorde), mas nunca compareceu para receber as estatuetas. Ela não recusava o prêmio em si, apenas detestava a cerimônia. Sua única aparição foi em 1974 para entregar um prêmio, não para receber.

Woody Allen: Similar a Hepburn, Allen nunca compareceu para receber seus Oscars, preferindo tocar clarinete em seu bar habitual em Nova York às segundas-feiras. Ele só compareceu uma vez, em 2002, para fazer um tributo à cidade de Nova York após o 11 de setembro.

Curiosidades sobre a estatueta recusada

Quando um ator recusa o Oscar, o que acontece com o troféu físico?

Retorno à Academia: A estatueta não fica com o “segundo colocado”. Ela retorna para os cofres da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Regra de Venda: Desde 1950, os vencedores são proibidos de vender suas estatuetas no mercado. Eles devem obrigatoriamente oferecê-las de volta à Academia por US$ 1,00. Isso impede que prêmios (mesmo os indesejados) acabem em leilões sem o consentimento da organização.

Embora a Academia busque evitar constrangimentos, as recusas de Dudley Nichols, George C. Scott e Marlon Brando permanecem como lembretes poderosos de que, para alguns artistas, a integridade pessoal e as convicções políticas valem mais do que o reconhecimento da indústria mais poderosa do cinema.