Internada, Claudia Alencar apresenta melhora no estado de saúde

Atriz de 73 anso foi diagnosticada com uma grave infecção bacteriana e passou por uma cirurgia

Reprodução/Instagram/@claudiaalencaroficial Atriz Claudia Alencar está internada no RJ



A atriz Claudia Alencar teve uma “significativa melhora” em seu estado de saúde nas últimas horas, de acordo com o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 25. Ela passará por novos testes para reduzir a sedação e ser retirada da ventilação mecânica. Claudia foi diagnosticada com uma grave infecção bacteriana e passou por uma cirurgia para descobrir qual o agente infeccioso está causando o problema. A atriz deu entrada na clínca no domingo, 17, em uma clínca particulart na Zona Sul do Rio de Janeiro. O estado saúde era conseiderado grave, porém estável.. “O quadro é grave, porém, estável. Hoje, será feita uma cirurgia na coluna lombar, uma reabordagem de ferida operatória”, informou a equipe da atriz, em nota. Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, na novela Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo de Jorge Amado. O próximo trabalho de Claudia será em Beleza Fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano. O elenco também conta com nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz e Reynaldo Gianecchini. O mais recente papel de Claudia Alencar na TV foi a participação na novela Rock Story, exibida no horário das 19 horas pela TV Globo.