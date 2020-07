Atriz Cláudia Rodrigues volta a ser internada em São Paulo

Protagonista de ‘A Diarista’ é vítima de esclerose múltipla e foi levada nesta segunda-feira, 13, ao Hospital Albert Einstein, onde esteve na UTI no início deste ano

Reprodução/Instagram Atriz Cláudia Rodrigues foi levado ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira, 13



A atriz Cláudia Rodrigues voltou a ser internada nesta segunda-feira, 13. A artista foi levada ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde já esteve em tratamento para esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. À Jovem Pan, a empresária de Cláudia, Adriane Bonato, confirmou a informação.

Cláudia foi diagnosticada com o transtorno há 20 anos. No início de 2020, ela deu entrada na UTI do Albert Einstein com uma crise convulsiva. Poucos meses antes, em dezembro de 2019, ela havia estado no mesmo hospital para tomar a segunda dose de um medicamento que promete cessar a evolução da esclerose múltipla, que já comprometeu 30% do cérebro da atriz de 49 anos.

Desde o início da quarentena, Cláudia tem marcado presença nas redes sociais. Conhecida por interpretar a protagonista da série da Globo A Diarista, a artista relançou em maio seu canal no YouTube com uma live que relembrou sua trajetória e parcerias, e contou com a presença de ex-colegas, como Dira Paes.